Bugün Şaban ayının kaçıncı günü, kaç gün oruç tutulacak? Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Berat Kandili bugün mü?

Müslümanlar arasında büyük bir öneme sahip olan Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutma geleneği, pek çok inanan için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu günler, İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in tavsiyesiyle özellikle değerlendirilir ve Müslümanlar tarafından bu özel günlerde oruç tutulur.