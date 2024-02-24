Bugün Şaban ayının kaçıncı günü, kaç gün oruç tutulacak? Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2024? Berat Kandili bugün mü?

Müslümanlar arasında büyük bir öneme sahip olan Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutma geleneği, pek çok inanan için önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu günler, İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in tavsiyesiyle özellikle değerlendirilir ve Müslümanlar tarafından bu özel günlerde oruç tutulur.
ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 23-24-25 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.
ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.