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Diyarbakır'da sondaj çalışması sırasında patlama!

Diyarbakır'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı. Patlamada işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 14:21 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:23
Diyarbakır’da sondaj çalışması sırasında patlama!

Diyarbakır'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşandı.

Olay, sabah saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi yakınındaki TPAO'ya ait petrol kuyusunda meydana geldi.

TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama

Sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden İhsan Tunar ve V.S. (41) yaralandı.

1 ÖLÜ 1 YARALI
İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İhsan Tunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. V.S. ise ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tunar'ın cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TPAO'nun sondaj çalışması sırasında patlama

AİLESİ KAZA YAPTI
Ayrıca, Tunar'ın ölüm haberini alan ve Silvan'a doğru yola çıkan Diyarbakır'daki yakınlarının içinde olduğu otomobil, Bağdere mevkisinde yoldan çıkıp devrildi. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlıkçıların müdahalesinin ardından yaralılar Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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