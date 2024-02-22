Japonların uyguladığı hızlı çamaşır kurutma taktiği! Astığınız çamaşırlar 1 saat dolmadan jilet gibi ve kupkuru olacak

İç çamaşırı ve gömlek gibi hafif ve hassas eşyaları ortaya yerleştirerek havanın eşit şekilde maruz kalmasını sağlayın.

Mümkünse, çamaşırlığı havanın doğal olarak aktığı bir yöne doğrultun, örneğin pencerenin yakınına.

BELİRLİ KIYAFETLER İÇİN ASKILARI KULLANIN

Gömlekler, elbiseler ve kırışmaya yatkın diğer giysiler için askı kullanarak şekillerini korumalarına yardımcı olun.

Bu pratik teknikler sayesinde Japonlar, çamaşırlarını hızlı ve etkili bir şekilde kurutarak nemin bile kalmadığı bir sonuca ulaşıyor. Bu sırlar, hem çamaşır kurutma sürecini iyileştiriyor hem de giysilerin ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor.