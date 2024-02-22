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İstanbul seçim anket sonuçları! Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları 31 Mart 2024 Belediye yerel seçim anketi sonuçları nasıl?

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Türkiye Yerel Seçimleri için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışacak 52 aday arasında öne çıkan isimler arasında AK Parti'nin adayı Murat Kurum ve CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Megakent İstanbul'da yaşayan seçmenlerin tercihlerini belirlemek adına yapılan anketler, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve öne çıkan farklarına odaklanıyor. Son seçim anket sonuçları, İstanbul'da hangi adayın önde olduğunu merak edenler için büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 13:33 Güncelleme 22 Şubat 2024, 18:42
İstanbul seçim anket sonuçları! Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları 31 Mart 2024 Belediye yerel seçim anketi sonuçları nasıl?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarış artık son virajı dönüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ve mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet, son anket sonuçlarıyla daha da netleşti.

Anketler Ne Diyor?

Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında son anket sonuçlarını değerlendirdi. Sahaya inmenin ve projelerini, hayallerini anlatmanın meyvelerini topladıklarını belirten Kurum, "Yapılan anketlerde şu an 1.5, 2 puan önde geçtik. En güzel anketi sahada görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisinin saha odaklı olduğunu ve vatandaşla birebir iletişime büyük önem verdiğini gösteriyor.

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı ise CNN Türk'e yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinin başa baş gittiğini belirtti. "Yüzde 41, yüzde 41" diyen Bayrakçı, seçimin öngörülemeyen bir çekişmeye sahne olduğunu ifade etti. Murat Kurum'un adaylığının açıklanmasının ardından, Cumhur İttifakı'nın oylarının arttığına dikkat çeken Bayrakçı, bu seçimin belediye başkanlarının performanslarına göre şekilleneceğini vurguladı.

Kurum'un Stratejisi ve İmamoğlu'nun Durumu

Murat Kurum'un, bürokratik ve hizmet odaklı yaklaşımı seçmen tarafından olumlu karşılanıyor. Siyasetten ziyade icraata odaklanması, özellikle belirli ilçelerde fark yaratmasına neden oluyor. Örneğin, Kağıthane, Üsküdar ve Sancaktepe gibi ilçelerde Kurum'un ciddi oy farklarıyla öne çıktığı görülüyor. Bu durum, Kurum'un halka dokunan, somut projelerle ön planda olmayı başardığını gösteriyor.

Ekrem İmamoğlu ise geçmiş seçimde elde ettiği yüzde 54'lük oy oranını korumak için mücadele ediyor. Ancak son dönemde CHP içinde yaşanan karışıklıklar ve İYİ Parti ile DEM'in durumu, İmamoğlu'nun oy oranında belirsizlikler yaratıyor. İmamoğlu'nun stratejisi, bu belirsizliği aşarak, önceki seçimde kazandığı güveni tekrar inşa etmek üzerine kurulu olmalı.

Areda Survey'nin Anket Sonuçları

Areda Survey'nin yaptığı araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışının kritik bir evreye girdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52'si Murat Kurum'un kazanacağını düşünürken, yüzde 48'i Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını öngörüyor. Bu sonuçlar, İstanbul'daki seçim yarışının ne kadar çekişmeli geçeceğinin bir göstergesi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Türkiye'nin siyasi geleceğinde belirleyici bir rol oynayacak. Anket sonuçları ve adayların performansı, seçmenin kararını son ana kadar etkileyebilir. Bu nedenle, her iki adayın da son günlerde sergileyeceği stratejiler, İstanbul'un geleceğini şekillendirecek.

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