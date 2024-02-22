SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yüz yıkama jeline, toniklere yüzlerce lira vermeye gerek kalmadı! Canan Karatay'dan yüzü süt gibi yapacak aydınlatıcı, sivilce düşmanı sabun önerisi

Günümüzde birçok kişi, cildin genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için pahalı kozmetik ürünlere yöneliyor. Ancak, binlerce lira harcamaya gerek yok! Sivilcelerle mücadele etmek, cildinizi mermer gibi yapmak ve 10 yaş gençleşmek için doğal çözümler burada! İşte Canan Karatay tarafından tavsiye edilen o sabun...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:47
Yüz yıkama jeline, toniklere yüzlerce lira vermeye gerek kalmadı! Canan Karatay’dan yüzü süt gibi yapacak aydınlatıcı, sivilce düşmanı sabun önerisi

Cildin sağlığını korumak ve gençleştirmek için birçok kozmetik ürün kullanılsa da, uzmanların vurguladığı gibi doğal ürünlerin önemi büyük. Ünlü doktor Canan Karatay, cilt bakımında doğanın sunduğu mucizevi bir ürünü sıklıkla öneriyor.

İşte, Canan Karatay'ın cilt sağlığı için önerdiği bu mucizevi ürünün faydaları...

ZEYTİNYAĞLI SABUN BİNLERCE LİRALIK ÜRÜNLERDEN DAHA ETKİLİ!

Doğal Yağ Dengesi: Canan Karatay, zeytinyağlı sabunu cildin doğal yağ dengesini koruyan ve nemlenmesini sağlayan en faydalı sabun olarak niteliyor. Cilt sağlığını korumanın anahtarı, cildin doğal yağlarını muhafaza etmekte yatıyor.

Yoğun Nemlendirme: Zeytinyağlı sabunlar, kuru ciltleri derinlemesine nemlendirme ve canlandırma özelliğine sahiptir. Bu sayede ciltteki kuruluk ve pul pul dökülmeler engellenir, çatlaklar ve döküntüler azalır.

Derin Temizlik Etkisi: Cildi sadece nemlendirmekle kalmayıp aynı zamanda derinlemesine temizleyen zeytinyağlı sabun, ölü derilerden ve mikroplardan arınmayı sağlar. Nazik bir ipek kese ile kullanıldığında cilt, sivilce oluşumunu azaltarak daha sağlıklı bir görünüme kavuşur.

Antioksidan Özellik: Zeytinyağı sabunu, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı hızlı bir şekilde ortadan kaldırarak cildi gençleştirir. Ünlülerin tercihi olan bu sabun, daha dinç bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Hatay'dan Dünyaya Yayılıyor: Anavatanı Hatay olarak bilinen zeytinyağlı sabun, özellikle cilt sorunlarıyla mücadele edenler için kurtarıcı bir üründür. Hatay'dan temin edilebilen bu doğal ürün, dünya genelinde popülerliğini arttırıyor.

Canan Karatay'ın önerisiyle adeta bir cilt bakım mucizesine dönüşen zeytinyağlı sabun, yoğun nemlendirme, derin temizlik ve antioksidan özellikleriyle cildinizi gençleştirmeye yardımcı olabilir. Özellikle akneye meyilli ciltler için günlük kullanıma uygun olan bu ürün, Hatay'ın doğal güzellik sırlarını dünyaya taşıyor. Cilt sağlığınızı doğal yollarla korumak ve gençleştirmek istiyorsanız, Canan Karatay'ın tavsiye ettiği zeytinyağlı sabunu denemeye değer.

Japonların uyguladığı hızlı çamaşır kurutma taktiği! Astığınız çamaşırlar 1 saat dolmadan jilet gibi ve kupkuru olacakJaponların uyguladığı hızlı çamaşır kurutma taktiği! Astığınız çamaşırlar 1 saat dolmadan jilet gibi ve kupkuru olacak
Japonların uyguladığı hızlı çamaşır kurutma taktiği! Astığınız çamaşırlar 1 saat dolmadan jilet gibi ve kupkuru olacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’a transfer önerisi!
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
SON DAKİKA