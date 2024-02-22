Ankara’da bir adam boşandığı eşinde kalan 7 yaşındaki oğlunu silahla rehin aldı

Olay saat 18.00 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Fidan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Hasan V., 2 hafta önce eşi S.Y.'den boşandı.

Velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V'yi eşine vermek istemeyen baba Hasan V., iddiaya göre anne S.Y.'yi arayarak oğlu M.E.V'yi tabanca ile evde rehin aldığını söyledi.

PÖH'LER OLAY YERİNE GELDİ

Bunu üzerine, babanın ikamet ettiği adrese gelen anne ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.