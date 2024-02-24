2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç, iftar, sahur ne zaman, hangi gün? Diyanet: Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Ramazan'a kısa bir süre kaldı ve Müslümanlar, 11 ayın sultanıyla coşkuyla beklenen bu mübarek ayın gelişini heyecanla bekliyorlar. Mart ayına yaklaştıkça, "ilk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Ramazan'ın ilk günü hangi güne denk geliyor?" gibi sorular sıkça dile getirilmeye başlandı. Bu dönemde Müslümanlar, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettikleri Ramazan'da oruçlarını tutacaklar.
📌2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı, 2024 yılında şu tarihlerde kutlanacak:
1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Bu özel günler, İslam aleminde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olarak kabul edilir.
📌2024 Yılı Dini Günler Takvimi
Yıl boyunca dini açıdan önem taşıyan günler şöyle sıralanıyor:
Regaib Kandili: 11 Ocak Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma
Mirac Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Arefe: 9 Nisan Salı ve 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar'dan itibaren dört gün
Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi