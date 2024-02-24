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2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç, iftar, sahur ne zaman, hangi gün? Diyanet: Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

2024 yılı, İslam aleminin en manevi ayı olan Ramazan'ı 11 Mart Pazartesi günü karşılamaya hazırlanırken, bu kutsal dönemin başlangıcı her zamanki gibi büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Ramazan ayı, oruç ibadetinin yerine getirildiği, ruhsal arınmanın ve birlikteliğin en yoğun yaşandığı bir ay olarak bilinir. 2024 yılının Ramazan ayının ilk sahuru, 10 Mart Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece yapılacak olup, bu özel ay 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan'ın bitimiyle birlikte ise tüm İslam alemi, coşkuyla kutlanacak Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 12:14 Güncelleme 24 Şubat 2024, 12:14
2024 Ramazan Takvimi 🕌 || İlk oruç, iftar, sahur ne zaman, hangi gün? Diyanet: Kadir Gecesi, kandil günleri ve bayram tarihi!

Ramazan'a kısa bir süre kaldı ve Müslümanlar, 11 ayın sultanıyla coşkuyla beklenen bu mübarek ayın gelişini heyecanla bekliyorlar. Mart ayına yaklaştıkça, "ilk oruç ne zaman tutulacak?" ve "Ramazan'ın ilk günü hangi güne denk geliyor?" gibi sorular sıkça dile getirilmeye başlandı. Bu dönemde Müslümanlar, sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul ettikleri Ramazan'da oruçlarını tutacaklar.

📌2024 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı, 2024 yılında şu tarihlerde kutlanacak:

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Bu özel günler, İslam aleminde birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi olarak kabul edilir.

📌2024 Yılı Dini Günler Takvimi

Yıl boyunca dini açıdan önem taşıyan günler şöyle sıralanıyor:

Regaib Kandili: 11 Ocak Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak Cuma
Mirac Kandili: 6 Şubat Salı
Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart Pazartesi
Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma
Arefe: 9 Nisan Salı ve 15 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı: 16 Haziran Pazar'dan itibaren dört gün
Hicri Yılbaşı: 7 Temmuz Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi



Bu takvim, dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen müminler için önemli bir rehber niteliğinde.

📌İlk Sahur ve İftar Saat Kaçta?

2024 Ramazan ayının imsakiyesi de belli oldu. İlk sahur ve iftar vakitleri, il ve bölgelere göre değişiklik gösterecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp, akşam ezanı saatiyle sona erecek. Bu kutsal ay boyunca yapılan ibadetler, inananlar için manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunuyor.

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