PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Galata Kulesi'ne gidecekler dikkat! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü duyurdu: 1 ay boyunca kapalı olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Galata Kulesi'nin depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 21:39 Güncelleme 21 Şubat 2024, 21:39
Galata Kulesi’ne gidecekler dikkat! Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü duyurdu: 1 ay boyunca kapalı olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin 1 ay boyunca ziyarete kapatılacağı duyuruldu.

Galata Kulesi'nin 8'inci katının çatı onarım çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren ziyarete kapatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Süreç içerisinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlanmış, alem 20 Şubat 2024 tarihinde orijinal yerine yerleştirilmiş; yapının beden duvarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen detaylar doğrultusunda yapının dış cephe onarımı da yapılacaktır.



Restorasyon çalışmaları sırasında Galata Kulesi beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına asla zarar verilmeyecek; tüm uygulamalar kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecektir. Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarım çalışmaları sebebiyle, 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1 ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA