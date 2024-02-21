İETT otobüsünde kadına yumruk! Saldırganın cezası belli oldu

"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Muharrem B. hakimlikteki sorgusunda şunları söyledi:

"Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Her gün benimle birlikte Ataşehir'den ikitelli sanayi sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir.

Olay günü de bu nedenler ile oğlum yanımdaydı. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum"