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İETT otobüsünde kadına yumruk! Saldırganın cezası belli oldu

Kadıköy'de İETT otobüste yer isteyen kadına yumruk atan Muharrem B.'ye ev hapsi verildi. Muharrem B.'nin hakimlikteki sorgusunda, "Yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir" savunmasını yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 15:55 Güncelleme 21 Şubat 2024, 15:55
İETT otobüsünde kadına yumruk! Saldırganın cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de İETT otobüste yer isteyen kadına yumruk atan Muharrem B.'ye verilen ceza belli oldu.

Olay, 17 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de meydana geldi.

İETT otobüsünde Reyhan Demirtaş ile Muharrem B. arasında yer verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Otobüste yer isteyen kadına yumruklu saldırı kamerada

KADINI YUMRUKLADI
Tartışma sonrasında Muharrem B., Reyhan Demirtaş'a yumrukla saldırdı.

Şikayet üzerine Muharrem B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu adliyesine getirilen şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

EV HAPSİ
Hakim karşısına çıkan şüpheli Muharrem B. ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik adli kontrol gerekçesinde şüphelinin bakıma muhtaç küçük çocuğunun bulunmasının bu aşamada ölçülü olacağını değerlendirdi.



"BİR ANLIK ÖFKE İLE OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Muharrem B. hakimlikteki sorgusunda şunları söyledi:

"Olay günü ben işten eve dönmekteydim. Yanımda 6 yaşında oğlum vardı. Oğlum, Erenköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde psikiyatri tedavi görmektedir. Sürekli sakinleştirici ilaç kullanmaktadır. İlaçları kullanmadığı zaman hırçınlaşmakta ve kontrol edilememektedir. Her gün benimle birlikte Ataşehir'den ikitelli sanayi sitesinde çalıştığım iş yerine birlikte gidip gelmektedir.

Olay günü de bu nedenler ile oğlum yanımdaydı. Hem yanımda bulunan eşyalarım nedeniyle hem de oğlumun özel durumu nedeniyle kucağımda yolculuk yapamamaktaydım. Müştekinin yer talep etmesi üzerine kendisine durumu izah etmeme rağmen alaycı sözler ile tahrik etmiş ve ısrarcı olmuştur. Ayrıca bana bağırarak tekrar çocuğumu almamı istemiştir. Bahsettiğim nedenler ile bir anlık öfke ile olay gerçekleşmiştir. Beni azarlayarak ve çocuğumun yanında aşağılar şekilde konuşması nedeniyle olay meydana gelmiştir. Pişmanım, benim daha önce yapmadığı ve normalde de yapmayacağım bir davranıştır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum"

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