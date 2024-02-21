Bursa’da okul servisi kaza yaptı: 5’i öğrenci 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sancak Sokak'tan çıkan, Yusuf Gündoğdu (21) yönetimindeki hafif ticari araç ile Gülfidan Sokak'ta seyir halinde olan Çetin Tanöldes'in (45) kullandığı okul servis minibüsü çarpıştı.