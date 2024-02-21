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Bursa'da okul servisi kaza yaptı: 5'i öğrenci 7 yaralı

Son dakika haberleri... Bursa'da hafif ticari araç ile okul servisinin çarpıştığı kazada, 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:50 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:51
Bursa’da okul servisi kaza yaptı: 5’i öğrenci 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeni Mahalle'de iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sancak Sokak'tan çıkan, Yusuf Gündoğdu (21) yönetimindeki hafif ticari araç ile Gülfidan Sokak'ta seyir halinde olan Çetin Tanöldes'in (45) kullandığı okul servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı.

5'İ ÖĞRENCİ 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Gündoğdu, öğrenciler İnci G. (6), Serra A. (9), Muhammed Ali A. (4), Akif K. (7), Eslem Nur A. (7) ve gözetmen öğretmen Rukiye A. (45) yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5'i öğrenci 7 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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