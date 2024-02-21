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A ve 0 kan gruplarına sahip olanlar dikkat! Gizli sır ortaya çıktı!

Sivrisinekler, kan emmek için insanlara musallat olan ve kaşıntılı ısırıklarıyla canımızı sıkan haşerelerdir. Fakat yeni bir araştırmaya göre, sivrisineklerin kan grupları arasında da bir tercihi varmış gibi görünüyor. Bilim insanları, farklı kan gruplarına sahip insanları sivrisineklerin ısırma oranlarını inceleyen bir araştırma yürüttü. Araştırma sonucunda, sivrisineklerin 0 kan grubuna sahip insanları diğer kan gruplarına göre daha fazla tercih ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 23:37 Güncelleme 22 Şubat 2024, 10:11
A ve 0 kan gruplarına sahip olanlar dikkat! Gizli sır ortaya çıktı!

Japonya'da gerçekleştirilen son araştırmalar, sivrisineklerin kan emme alışkanlıklarında önemli bir faktörün daha ortaya çıkmasına neden oldu. Yapılan çalışma sivrisineklerin ısırma tercihini insanların kan gruplarına göre belirlediğini gösteriyor.

BU KAN GURUBU DAHA ÇOK ISIRILIYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kan grubu '0' olan bireylerin, kan grubu 'A' olanlara kıyasla sivrisinekler tarafından ısırılma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olduğu belirlendi. Ayrıca, kan grubu 'B' olanlar ise bu iki grup arasında yer aldı.

EGZERSİZ VE KARBONDİOKSİT ETKİLİYOR

Sivrisineklerin ısırma tercihini belirleyen faktörler arasında dişi sivrisineklerin insanların salgıladığı kimyasalların rol oynadığı da vurgulandı. Florida Üniversitesi'nden entomoloji uzmanı Prof. Jonathan F. Day, sivrisineklerin karbondioksit salgısının yanı sıra egzersiz sırasında salgılanan laktik asit gibi ikincil işaretleri de kullanarak insanları seçtiklerini ifade etti.

KOYU RENK GİYMEYİN

Prof. Day, "Sivrisineklerin mükemmel bir görme yetisi var. Açık renkli elbiseler giyenlerin, koyu renkli elbiseler giyenlere göre daha az hedef olma olasılığı olduğunu" belirtirken, vücut ısısının da sivrisinek tercihini etkilediğini açıkladı.

Bu ilginç keşif, sivrisinek ısırıklarından kaçınmak isteyen bireylerin daha etkili önlemler almasına ve gelecekteki araştırmalarda kan gruplarının sivrisinek davranışları üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına olanak tanıyabilir.

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