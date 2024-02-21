Fransa’da Cengiz ve Güner Durmuş çifti iki torunu geri alabilmek için hukuk mücadelesi veriyor!

Çocukların dedesi ve anneannesi Cengiz ve Güner Durmuş çifti için her şey 2015 yılında başladı. Aslen Trakyalı olan çiftin kızları 3 yıllık zorlu geçen bir evlilikten sonra boşandı.

Boşandığı dönemde hamile olan genç kadın ikinci çocuğunu yalnız doğurdu. İçinde bulunduğu duygusal şokun üstesinden gelemeyen genç anne, çocuklarını tek başına idare etmekte zorlandı. Bu nedenle, Cengiz ve Güner, kendi çocuklarına yönelik deneyimlerine dayanarak devreye girdi ve kızlarına yardım etti.

AİHM'E GİDİYOR

Bu şekilde, dede Cengiz torunlarını okula götürdü, anneanne ise onlara yemek hazırladı. Ancak sosyal hizmetlere yapılan bir ihbar sonrasında her şey değişti. 2018'de çocukların velayeti anneden alındı. İlk başlarda çocuklar farklı şehir ve yurtlara yerleştirildi, daha sonra 2019'da da korucu aileye verildi. Bunun üzerine Cengiz ve eşi, 2019'un sonunda, çift olarak torunlarına koruyucu aile olabilmek için sosyal hizmetlere başvururlar ancak talepleri "anne ile irtibatlı olacakları gerekçesi ile" reddedildi. Ekim 2022'de M6 kanalı tarafından "Zone Interdite" programında yayınlanan "Koruyucu Aile ve Yurtlar: Tehlike altındaki çocuklarla ilgili skandallar" belgeseli, Fransa'da gündem oldu. Yakında istinafa yaptıkları itiraz değerlendirilecek olan Durmuş ailesi, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitme kararı aldı. Fransız Adalet bakanlığı, Durmuş ailesinin tüm taleplerini incelemeden reddetti.