Adana'da baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular! Bir de tehdit: "Sırada 6 kişi daha var"

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı.
Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Yüksel'in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.
A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel'in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023'te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı.
O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.
8 yaşındaki çocuğu vurdular
KARDEŞİ DE TUTUKLANDI; RASTGELE ATEŞ ETTİM
H.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel'i (25) gözaltına aldı. Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü.
Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.