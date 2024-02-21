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Adana'da baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular! Bir de tehdit: "Sırada 6 kişi daha var"

Adana'da lastikçilik yapan A.K. (31) ile oğlu M.K. (8), husumetlileri tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırıyı yapanlardan 2 kardeş tutuklanırken iddiaya göre ailenin üzerindeki "Şikayetleri çek" baskısı daha da arttı. Saldırıyı yapan Yasin Yüksel'in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyleyerek tehditler savurdu.

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Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 13:21 Güncelleme 21 Şubat 2024, 13:46
Adana’da baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular! Bir de tehdit: Sırada 6 kişi daha var

Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi Çukurova Caddesi'nde lastikçilik yapan 5 çocuk babası A.K., 2 yıl önce husumetli oldukları aileden Yasin Yüksel (20) tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralandı.

Damarları parçalanan A.K.'ye yapay damarlar takıldı. Şikayet üzerine Yasin Yüksel tutuklandı. İddiaya göre, şikayetini geri çekmesi için A.K. ve eşi H.K.'ye baskı yapan Yüksel'in ailesi, ölüm tehdidinde bulundu.

A.K.'nin şikayetini geri çekmemesi üzerine, yaralama suçundan 7 yıl hapis cezası alan Yüksel'in ailesinden 2 kişi, 7 Ekim 2023'te ailenin evine silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, A.K.'nin 5 çocuğundan ortancası M.K., kasığından yaralandı.

O sırada yanında olan annesi H.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K. tedavisinin ardından taburcu edildi.

8 yaşındaki çocuğu vurdular8 yaşındaki çocuğu vurdular

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI; RASTGELE ATEŞ ETTİM
H.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Yasin Yüksel'in ağabeyi Ahmet Yüksel'i (25) gözaltına aldı. Ahmet Yüksel, ifadesinde, 2 aile arasında küfürleşmeden kaynaklı husumet olduğunu, daha önce de kavga ettiklerini öne sürdü.

Olay günü de kavga çıktığını iddia eden Yüksel, rastgele ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yüksel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEHDİT: 6 KİŞİ DAHA VAR
Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki 'Şikayetleri çek' baskısı daha da arttı. Yasin Yüksel'in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi.

Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

A.K. ve H.K. saldırganların yakalanması için yine polise giderek şikayetçi oldu.

"ANNE VE BABALARI AZMETTİRİYOR"
Çocuklarının ve kendi can güvenliğinin kalmadığını öne süren H.K., "Aileme saldıran gençleri anne ve babaları azmettiriyor, defalarca şikayetime rağmen bir çözüm olmadı. 14-15 yaşlarındaki çocuklara silah verip, üzerimize salıyorlar. Çocuklarımın ve kendi hayatımdan endişe ediyorum. Eşimi ve oğlumu vuranlardan şikayetimi geri çekmemi ve bize ceza olarak kestiklerini söyledikleri evimizi de onlara devretmemizi istiyorlar. Yardım bekliyorum, korkudan çocuklarımla dışarı çıkamıyorum. Devletimizden, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Polis, saldırı ve tehdit iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı.

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