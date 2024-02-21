Adana'da baba ile 8 yaşındaki oğlunu vurdular! Bir de tehdit: "Sırada 6 kişi daha var"

TEHDİT: 6 KİŞİ DAHA VAR

Olayla ilgili 2 kişinin tutuklanması üzerine iddiaya göre ailenin üzerindeki 'Şikayetleri çek' baskısı daha da arttı. Yasin Yüksel'in 14 yaşındaki başka bir kardeşi, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, H.K. ile 5 çocuğunu öldüreceğini söyledi.

Bu kez A.K. ve H.K. çiftinin evine gidip, havaya ateş açarak aileyi tehdit eden bir grup, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.