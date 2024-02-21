İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.
İstanbul'da bulunan özel bir ilköğretim okulunda İspanyolca öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Betül Nisa Ç., isimli öğretmen 7'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Muhammed A., ile cinsel birliktelik yaşadı.
Skandal, Muhammed A.'nın ailesinin dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı.
Olay 25 Aralık 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Betül Nisa Ç., isimli öğretmen özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapıyordu.
Genç öğretmen aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu.
Olay günü öğrencisi Muhammed A., öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi.
SEVGİLİ OLDULAR
Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden görüşmediğini söyleyen Betül Nisa Ç.'ye öğrencisi ısrarlı davranışlarda bulunup çok para kazandığını biraz da kendisiyle paylaşmasını söyledi.
Betül Nisa Ç., ise iddiaya göre kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında bu şekilde yaşanan konuşmanın ardından yakınlaşma başladı.
Çift bir süre sonra Betül Nisa Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izledi. İkili arasındaki yakınlaşma sevgili olma yolunda ilerledi.
CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADILAR
Taraflar belirli zamanlarda iddiaya göre Betül Nisa Ç.'nin evinde buluşup cinsel birliktelik yaşamaya başladı. İkili arasında yaşanan birliktelik Muhammed A.'nın ailesi tarafından fark edildi.
Çocuklarındaki durgunluk ve sürekli telefonla vakit geçirmesi ailenin dikkatini çekti. Genç adamın babası telefonunu karıştırdığında skandal olayı görerek müdahale etme kararı aldı.
ÖĞRENCİNİN AİLESİ SAVCILIĞA İHBARDA BULUNDU
Baba Menduh A., oğlundan 14 yaş büyük olan öğretmenin istismarda bulunduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Şikâyet üzerine Muhammed A.'nın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Genç adam ifadesinde Betül Nisa Ç.'nin İspanyolca öğretmeni olduğunu kendisine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini, ardından aralarında yakınlaşma meydana geldiğini söyledi.
ilk olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde konuşmaya ve yakınlaşmaya başladıklarını ifade eden Muhammed A., öğretmenin evine gidip film izlediklerini söyledi.
"4 KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK"
İlerleyen günlerde de evine gittiğini ve toplamda 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen Muhammed A., birlikteliğin isteğe dayalı yaşandığını kendisini kimsenin zorlamadığını ancak durumu ailesinin öğrenmesinden dolayı utandığını ve şikayetçi olduğunu belirtti.
İfadesi alınan baba Menduh A., ise oğlunun son zamanlarda içine kapanık olduğunu bu nedenle uyuduğu sırada telefonunu kurcaladıklarında skandal olayla karşılaştıklarını ve şikayetçi olduklarını belirtti.
"BANA 16 YAŞINDAYIM DEDİ"
Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Betül Nisa Ç., ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında tanıttığını bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu ancak herhangi cinsel birliktelik yaşanmadığını iddia etti.
Kendisine sürekli, 'Ben Betül hocayı istiyorum' şeklinde mesajlar atarak taciz ettiğini sonunda birlikte olduğunu yaşının küçük olduğunu bilseydi sevgili olmayacağını söyledi.
TUTUKLANDI
İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Betül Nisa Ç., hakkında, 'Cebir Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçları kapsamında 21 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.