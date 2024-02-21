



Betül Nisa Ç., ise iddiaya göre kendisiyle her şeyi paylaşabileceği şeklinde cevap verdi. İkili arasında bu şekilde yaşanan konuşmanın ardından yakınlaşma başladı.



Çift bir süre sonra Betül Nisa Ç.'nin evinde bir araya gelerek film izledi. İkili arasındaki yakınlaşma sevgili olma yolunda ilerledi.

CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞADILAR

Taraflar belirli zamanlarda iddiaya göre Betül Nisa Ç.'nin evinde buluşup cinsel birliktelik yaşamaya başladı. İkili arasında yaşanan birliktelik Muhammed A.'nın ailesi tarafından fark edildi.





Çocuklarındaki durgunluk ve sürekli telefonla vakit geçirmesi ailenin dikkatini çekti. Genç adamın babası telefonunu karıştırdığında skandal olayı görerek müdahale etme kararı aldı.





ÖĞRENCİNİN AİLESİ SAVCILIĞA İHBARDA BULUNDU

Baba Menduh A., oğlundan 14 yaş büyük olan öğretmenin istismarda bulunduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Şikâyet üzerine Muhammed A.'nın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu. Genç adam ifadesinde Betül Nisa Ç.'nin İspanyolca öğretmeni olduğunu kendisine sosyal medyadan yazdığını, öğretmeninin de karşılık verdiğini, ardından aralarında yakınlaşma meydana geldiğini söyledi.

ilk olarak 27 Mayıs 2023 tarihinde konuşmaya ve yakınlaşmaya başladıklarını ifade eden Muhammed A., öğretmenin evine gidip film izlediklerini söyledi.