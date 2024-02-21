İstanbul Şişli’de akılalmaz olay! Bir kamyon 10 aracı birden biçti! 1 milyonluk zarar

Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.

Olay, geçen Cuma günü saat 05.40 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı bir kamyon, otomobillerin bile geçmekte zorlandığı dar sokaklarda dolaşmaya başladı.