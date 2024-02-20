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Türkiye bu olayı konuşmuştu | 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında ilk duruşma gerçekleşti: “Şikayetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler..."

2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Batuhan Bayındır’ın babası Mustafa Bayındır, “Şikayetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler. O kadar. Otobüs kamyon almadı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Türkiye bu olayı konuşmuştu | 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında ilk duruşma gerçekleşti: “Şikayetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler...

İstanbul Esenyurt'ta geçen temmuz ayında 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik "Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen'e yönelik ise, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 3 kişiye karşı "Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Tutuklu sanıklardan Murat Özer, "Ruhsatlı silahım var. Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen ise "Oğlum keşke kafalarına sıksaymış" dedi. Bu sırada araya giren avukat, baba Cantürk Erzen'e, "Size üçüncü kişiler vasıtasıyla 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi?" diye sordu. Baba Erzen şöyle cevap verdi: Benim yanıma geldiler beş çocuğum var birini al dediler."

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