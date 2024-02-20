Türkiye bu olayı konuşmuştu | 2 kişinin öldüğü tekel bayi saldırısında ilk duruşma gerçekleşti: “Şikayetçi değiliz. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler..."

Hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen ise "Oğlum keşke kafalarına sıksaymış" dedi. Bu sırada araya giren avukat, baba Cantürk Erzen'e, "Size üçüncü kişiler vasıtasıyla 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi?" diye sordu. Baba Erzen şöyle cevap verdi: Benim yanıma geldiler beş çocuğum var birini al dediler."

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