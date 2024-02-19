Çanakkale’de acil servis doktoruna saldırı: O anlar kamerada

POMPALI TÜFEKLE SALDIRI Motosikletle Sarıot'tan ayrılan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy yol ayrımında pusu kuran kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vurulup motosikletten düşen Aydın ve Avcı, metrelerce sürüklendi.

Çanakkale 'de, motosikletle seyir halindeki Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (26), pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından; İ.A., kardeşi Tayfun Avcı'nın ölüm haberini veren doktor O.M.'ye saldırdı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Şakir Aydın'ın öldüğü belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı da kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.G., C.Ö., H.M.K. ve D.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden ve olayda kullandığı pompalı tüfeği sakladığı yeri jandarmaya bildiren Ahmet Karademir ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÖLÜM HABERİNİ VEREN DOKTORA SALDIRI

Bu arada Avcı'nın ağabeyi İ.A.'nın Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ölüm haberini veren nöbetçi doktor O.M.'ye saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Polis ve görevliler araya girerken, İ.A. gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, hastanenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde doktor O.M.'nin İ.A. ile konuştuğu, bir süre sonra saldırıya uğradığı, polisin ve görevlilerin araya girdiği anlar yer alıyor.