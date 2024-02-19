Yumurta kabuğunu sakın çöpe atmayın! Binbir türlü faydası ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu

YUMURTA KABUĞUNUN FAYDALARI

Uzmanlar, yumurta kabuklarının doğal gübre yapımında kullanılabileceğini belirtiyor. Kabukların içerdiği kalsiyum, potasyum, magnezyum ve diğer mineraller sayesinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri karşılamalarına yardımcı olabileceğini ifade ediyorlar. Ayrıca, kireç oranının yüksek olması nedeniyle toprağın asitlik seviyesini dengeleyerek bitkilerin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlıyor.