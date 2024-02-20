Güngören'de dövülerek katledilmişti! Müzisyen Umut Emre Aytekin'in nişanlısı Sandra Zeppin Türkiye'de yaşamaya karar verdi: " Onun hatırasıyla yaşamak için..."

Sandra ve Umut'un hikayesi, Acı Vatan'da manşetlere çıktı. Bild dahil tüm gazeteler, sevgilisinin kollarında can veren talihsiz müzisyeni yazdı. Sandra'nın kederli sözleri ise herkesi ağlattı:

Ölürken bana baktı. Onu çok sevdiğimi, beni yalnız bırakmaması gerektiğini söyledim. Ama olmadı! Onun hatırasıyla yaşamak için Türkiye'ye göç edeceğim.

ELVEDA ALMANYA!

İstanbul Güngören'de yaşayan müzisyen Umut Emre Aytekin nişanlısı Sandra Zeppin ile bir fast food restoranına girdi. Aytekin ile yan masada oturan Ceyhun T. (22) ve Hayrettin Ö. (23) arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. İki kişinin tekme tokat saldırdığı Aytekin'i nişanlısı Sandra Zeppin kurtarmaya çalıştı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zanlılar tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sevgilisi kucağında can veren Sandra ise ülkesine dönmeme kararı aldı. Almanya'da çok ünlü bir TV yıldızı olan ayrıca "Goodbye Deutschland" adlı bir dizide oynayan Sandra gözyaşları içinde olayı anlattı: