PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ayak numarası ve uzun ömür arasındaki ilginç bağ! O ayak numarası en uzun ömürlü çıktı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

İsveç'teki araştırmacılar, ilginç bir keşif yaparak ayak numarası ile insanların yaşam süresi arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu. Yapılan çalışmalar, büyük ve küçük ayaklı insanlar için sürpriz sonuçlar içeriyor. Araştırmalar, farklı yaş grupları ve farklı tiplerdeki insanlar üzerinde detaylı olarak incelenerek, sonuçların mümkün olduğunca çeşitli ve kapsamlı olması hedefleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 14:08 Güncelleme 20 Şubat 2024, 14:08
Ayak numarası ve uzun ömür arasındaki ilginç bağ! O ayak numarası en uzun ömürlü çıktı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

İsveçli bilim insanları, yaptıkları geniş kapsamlı araştırmada ayak numarası ile yaşam ömrü arasında dikkate değer bir ilişki bulabileceklerini öne sürdüler. Araştırmanın lideri Dr. Hans Bjors, "İsveç'in dört bir yanından insanlardan veri topladık ve ölüm yaşlarına göre ayak numaralarını inceledik. Sonuçlar bizi şaşırttı; küçük ayaklı insanlar beklenmedik şekilde daha uzun yaşamaya eğilimli." dedi.

Dr. Bjors'a göre, ayak numarası insanların yaşam süresini tahmin etmede önemli bir belirteç olabilir. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre:

Kadınlar:

36 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 64-69 yaş aralığında,

37.5 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 70-76 yaş aralığında,

38 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 77-82 yaş aralığında,

40 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 78-84 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Erkekler:

37.5 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 63-66 yaş aralığında,

38.5 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 64-69 yaş aralığında,

40 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 66-69 yaş aralığında olduğu bulundu.

Bu sonuçlar, belirli ayak numaralarının belirli yaş aralıklarıyla ilişkilendirilmesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak, bu bulguların kesin nedenlerini anlamak ve ayak numarası ile yaşam süresi arasındaki ilişkiyi doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirdi! Bahçeli FETÖ’cülere iade-i itibar veren Danıştay 5’e sert daldı: Maklube mi yiyorlar, haşhaşi vaazı mı dinliyorlar?
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
MİT’ten peş peşe başarılı operasyonlar! Önce Fransa sonra Çin istihbaratına darbe: Çok sayıda kişi yakalandı
Terör devleti İsrail Gazze’yi ikiye bölüyor! Hedef Netzarim koridoru ile güney ve kuzeyi ayırmak: Sürgün hattı için Türk Hastanesi’ni yıkacaklar
Mansur Yavaş’ın skandalları bitmiyor! Yine Turgut Altınok’un afişlerini toplattı
Son dakika: Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt’ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı?
6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
CHP’de ’Hata’y zeka! Özgür Özel şantaja boyun eğdi, ’alternatifsiz’ acziyetle Lütfü Savaş’ı yeniden aday yaptı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Başsavcılıktan karara itiraz
CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP’li Barış Yarkadaş’tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi’ne girecek
EV SAHİPLERİ DİKKAT | 1 Mart’ta başlıyor! Kira gelir beyannamesinde istisna tutar nedir? Kimler beyanname verecek? Evini kiraya verip kirada oturan ne yapacak?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ’cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün
Alper Gezeravcı’dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Yeni görüntüler ortaya çıktı: Sevgilisine son kez mesaj göndermiş
Galatasaray’a bir Sambacı daha! Sezon sonu bedelsiz gelecek
SON DAKİKA