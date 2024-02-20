Ayak numarası ve uzun ömür arasındaki ilginç bağ! O ayak numarası en uzun ömürlü çıktı: 36-37-38-39-40-41-42-43...

İsveçli bilim insanları, yaptıkları geniş kapsamlı araştırmada ayak numarası ile yaşam ömrü arasında dikkate değer bir ilişki bulabileceklerini öne sürdüler. Araştırmanın lideri Dr. Hans Bjors, "İsveç'in dört bir yanından insanlardan veri topladık ve ölüm yaşlarına göre ayak numaralarını inceledik. Sonuçlar bizi şaşırttı; küçük ayaklı insanlar beklenmedik şekilde daha uzun yaşamaya eğilimli." dedi.
Dr. Bjors'a göre, ayak numarası insanların yaşam süresini tahmin etmede önemli bir belirteç olabilir. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre:
Kadınlar:
36 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 64-69 yaş aralığında,
37.5 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 70-76 yaş aralığında,
38 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 77-82 yaş aralığında,
40 numara ayakkabı giyenlerin ortalama yaşam süresi 78-84 yaş aralığında olduğu belirlendi.