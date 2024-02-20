Esenyurt TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, bugün saat 14.20 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi mevkiinde TEM Otoyolu 'nda meydana geldi. İddiaya göre, 42 AIH 822 plakalı TIR'ın şoförü Ramazan B. (47) trafik nedeniyle dur kalk yaparak ilerliyordu. Arkasında seyir halinde olan 34 ECL 785 plakalı otomobilin sürücüsü İ.D. (70), yol bir anda açılınca hızlandı.

Sürücü İ.D. hakimiyetindeki otomobille önce TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Ramazan B. TIR'ı durdurdu. O sırada arkadan hızla gelen 34 ZT 3293 plakalı otomobilin sürücü M.S. duramadı ve TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.