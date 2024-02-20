Antalya’da tartıştığı sürücüyü motosikletle takip ederken kazada öldü! O anlar kamerada

Antalya'da Hüseyin Kav (17), arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından yaşanan kazada hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav, Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti. Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile 07 AYY 81 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Önce kavga sonra takip!

TRAFİKTE TARTIŞTILAR

Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre 16 AVP 131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.