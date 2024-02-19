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Ocaktaki yapış yapış yağ lekelerini 2 dakikada eritecek! Deterjanı ve çamaşır suyunu çöpe atın

Mutfaklar, her evde yaşam alanlarının kalbinde bulunan ve aile üyelerinin bir araya geldiği özel bir alandır. Ancak, sık sık kullanılan ocaklar, yemek yaparken oluşan yağ lekeleriyle başa çıkmak bazen zorlayıcı olabilir.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 23:34 Güncelleme 19 Şubat 2024, 23:34
Ocaktaki yapış yapış yağ lekelerini 2 dakikada eritecek! Deterjanı ve çamaşır suyunu çöpe atın

Yemek pişirirken sıçrayan yağ lekeleri, zamanla birikerek ocak yüzeyinde inatçı lekelere dönüşebilir. Ancak, basit ve etkili temizlik yöntemleri kullanarak bu sorunları önlemek mümkün. İşte yöntemler...

YAĞLAR HEMEN ERİYECEK!

Uzmanlar, sirke ve karbonat karışımının, ocak temizliğinde etkili bir çözüm olduğunu belirtiyor.

Bir kapta sirke ve karbonatı karıştırarak elde edilen macun kıvamındaki karışım, ocak gözlerine uygulandığında yağlardan arınmanıza ve kararmış lekelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Ovalama işlemi sonrasında temiz bir bezle silme, ocağınızı ilk günkü gibi parlatmanın keyfini yaşamanıza olanak tanır.

Limon suyu da doğal bir temizlik malzemesi olarak öne çıkıyor. Limonun asidik yapısı, yağları hızla çözerek ocak gözlerini temizler. Bir limonun suyunu sıkarak elde ettiğiniz limon suyunu ocak gözlerine uygulayıp ovalayarak kullanabilirsiniz.

SİRKELİ SUYUN GÜCÜNDEN FAYDALANIN

Bir sprey şişesine su ve sirke karışımı hazırlayarak, bu karışımı ocak yüzeyine püskürtebilirsiniz. Sirke, yağın çözülmesine yardımcı olur ve lekeleri kolayca temizler.

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