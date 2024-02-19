Ocaktaki yapış yapış yağ lekelerini 2 dakikada eritecek! Deterjanı ve çamaşır suyunu çöpe atın

Yemek pişirirken sıçrayan yağ lekeleri, zamanla birikerek ocak yüzeyinde inatçı lekelere dönüşebilir. Ancak, basit ve etkili temizlik yöntemleri kullanarak bu sorunları önlemek mümkün. İşte yöntemler...

YAĞLAR HEMEN ERİYECEK! Uzmanlar, sirke ve karbonat karışımının, ocak temizliğinde etkili bir çözüm olduğunu belirtiyor.