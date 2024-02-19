Türk bilim insanları, dünya tarihine geçecek buluş gerçekleştirdi: Organ imal etti!

Almanya Helmholtz Doku Mühendisliği Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ali Ertürk, yedek organ üretiminin mümkün olduğunu söyledi. Almanya'nın Münih eyaletindeki Ludwig Maximillian's Üniversitesi Helmholtz Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü Direktörü, Genetik ve Nörobilim Uzmanı Prof. Dr. Ali Ertürk, tıp ve biyo teknoloji alanında çığır açan çalışmalarını ilk kez servis etti.

Prof. Dr. Ertürk, ekibiyle geliştirdiği 'DISCO Transparency' adlı özel tekniği ile memeli bir hayvan olan deney faresinin tamamı ile kalp, göz, pankreas gibi bazı insan organ ve dokularını "şeffaflaştırıp", gerçeğiyle birebir aynı "dijital haritalandırmasını" yapmayı başardığını bildirdi. Prof. Dr. Ertürk'ün bu başarısı, son olarak Science dergisinin "2023'ün En İyi Bilim Fotoğrafları" kategorisinde de yer aldı. Ali Ertürk'ün yöntemi ile biyolojik dokular "süper transparan" hale getiriliyor ve ardından ileri düzey üç boyutlu lazer mikroskopları sayesinde, hücresel düzeyde tüm detaylarıyla, dijital ortama aktarılıyor.