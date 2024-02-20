Yüzü aydınlatıyor, lekeleri temizliyor, yaşlanmayı durduruyor! İbn-i Sina’nıın cilt bakımı reçetesi!

İbn-i Sina, cildin genç kalması için temizliğin temel bir unsur olduğunu vurguluyor. Ona göre, doğa kendiliğinden bir şifa kaynağıdır ve bu doğal kaynakları kullanarak cildin gençleşmesi mümkündür. İşte İbn-i Sina'nın cilt bakım sırları...

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Yüzyıllar öncesinde yaşamış olan ünlü İslam bilgini İbn-i Sina'nın cilt bakımıyla ilgili sırları günümüzde keşfedildi. Gül suyu ve oğul otuyla yapılan özel karışımlar, cildin gençleşmesine ve yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

İbn-i Sina'nın öne çıkardığı en etkili doğal malzemelerden biri olan gül suyu, cildin temizlenmesinde ve tonlanmasında kullanılıyor. Gül suyunun tonik olarak kullanılması, İbn-i Sina'nın vurguladığı gibi güzellikteki ilk adımı oluşturuyor.