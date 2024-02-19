İzmir’de silah kaçakçılarına operasyon! Aile boyu gözaltı

İzmir 'de İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüpheliler yönelik 16 Şubat'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.U. ve oğlu Ç.U.'nun Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki ev, otomobil ve atölyelerindeki aramalarda 1'i kurusıkı 4 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 69 mermi, 7 tabanca gövdesi, 4 tabanca namlusu, 4 tabanca sürgüsü, 61 icra yayı, 10 icra mili, çok sayıda tabanca imalatında kullanılan parça, 20 matkap ucu, 2 matkap, 1 taşlama makinesi ve 1 mengene ele geçirildi.