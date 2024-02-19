Cani kocaya film gibi operasyon: Çocuklarıyla canlı yayında konuşunca yakalandı! Eşine 25 kurşun yağdırmıştı

Kağıthane'de 8 yıl önce boşandığı eski eşin silahla 25 el ateş açarak ağır yaralayan cani koca, film gibi bir operasyonla yakalandı.
Aylardır firari olan şahıs, sosyal medya hesabında çocuklarıyla canlı yayın yaptığı esnada Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yeri tespit edilerek Kemerburgaz'da saklandığı kulübede gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen ve 5 yıl 10 ay da kesilmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücuduna isabet eden 23 kurşunla ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören ve birkaç ameliyat geçiren kadın ise hayata tutundu.
DEFALARCA DARP ETTİ
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında meydana gelen olayda, bir otelde resepsiyonda çalışan 2 çocuk annesi Neslihan Ö. (35), 8 yıl önce Özkan Ö.'den (42) boşandı. Bu süre zarfında çocuklarıyla birlikte yaşayan Neslihan Ö.'yü Özkan Ö., eve gelip defalarca darbetti.
Eski eşinden sözlü ve psikolojik şiddet görüp, tehditler almaya devam eden Neslihan Ö., çocukları babasından kopmasın diye her defasında şikayetçi olmadı ancak savcılıktan koruma kararı aldırdı.