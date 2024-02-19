Diyarbakır’da camide oynayan çocuklara bıçak çeken şahıs gözaltına alındı!

Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi 'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı.

Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.

ÇOCUKLARA BIÇAK ÇEKTİ

İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.