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Diyarbakır'da camide oynayan çocuklara bıçak çeken şahıs gözaltına alındı!

Diyarbakır'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Bir adam camide oyun oynayan çocukları ikaz ettikten sonra bıçak çekerek korkuttu. Yaşananlar sonrası harekete geçen ekipler çocukları bıçakla tehdit eden şahsı gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 13:13 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:28
Diyarbakır’da camide oynayan çocuklara bıçak çeken şahıs gözaltına alındı!

Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan S.S. (72), gözaltına alındı.

Olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı.

Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.

ÇOCUKLARA BIÇAK ÇEKTİ
İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Camide oynayan çocuklara bıçak çeken şahıs gözaltına alındı

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemşeri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

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