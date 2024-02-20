Hurdacılar gramını 2004 TL’ye satıyor! Meğer altın değerindeymiş bulan köşeyi dönüyor

Elektronik atıkların içinde bulunan değerli metaller ekonomiye sağladıkları katkı ile dikkat çekiyor. Altın, gümüş, bakır, palladyum gibi metaller, elektronik cihazlardan çıkartıldığında geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilebiliyor. Bu sayede değerli kaynakların israfının önüne geçilirken aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılması da mümkün oluyor.
DEĞERLİ METALLERİN GİZLİ HAZİNESİ
Eski cep telefonları ve bilgisayarlar, içerdikleri değerli metaller sayesinde tamirciler ve geri dönüşüm uzmanları için bir hazineye dönüşüyor.
Özellikle altın ve paladyum, elektronik cihazların üretiminde yaygın olarak kullanılan kıymetli materyaller arasında yer alıyor. Bu cihazların doğru şekilde değerlendirilmesi, sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevre dostu bir döngünün de kapılarını aralıyor.
Örneğin çeşitli teknolojik cihazlardan toplamda 7.5 gram altın elde edilebiliyor ki bu, gram altının güncel piyasa değerleri 2006 TL'ye denk geliyor.