Hurdacılar gramını 2004 TL’ye satıyor! Meğer altın değerindeymiş bulan köşeyi dönüyor

Elektronik atıkların içinde bulunan değerli metaller ekonomiye sağladıkları katkı ile dikkat çekiyor. Altın, gümüş, bakır, palladyum gibi metaller, elektronik cihazlardan çıkartıldığında geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirilebiliyor. Bu sayede değerli kaynakların israfının önüne geçilirken aynı zamanda çevresel etkilerin azaltılması da mümkün oluyor.

DEĞERLİ METALLERİN GİZLİ HAZİNESİ Eski cep telefonları ve bilgisayarlar, içerdikleri değerli metaller sayesinde tamirciler ve geri dönüşüm uzmanları için bir hazineye dönüşüyor.