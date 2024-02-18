Aman dikkat | Dolandırıcıdan gelen mesaja tıkladı 492 bin lira dolandırıldı!

Edirne'nin Doyran köyünde çiftçilik yapan Saadettin K., telefon dolandırıcıların ağına düştü. Saadettin K.'yı telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, mesaj attı. Gelen mesajı tıklayan S.K., bir gün sonra bankaya gidip hesabından 492 bin TL'nin çekildiğini öğrenince soluğu savcılıkta aldı.

Saadettin K., "Bankadan arıyoruz hesabınızı ele geçirmek istiyorlar size attığımız mesajı tıklayın" dediler. Ben de arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim hesabımdaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler" dedi. Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda, Fırat Ç., Emrullah A., İ.K., M.C.B., gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden , Fırat Ç ve Emrullah A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K ile M.C. B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (Ali Can ZERAY)





O GEMİDEN ACI HABER

Marmara Denizi'nde BATUHAN A. isimli kuru yük gemisi, 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına nedeniyle battı. 6 mürettebat kayıplara karıştı. Balık adamlar, dün asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi çıkardı. Cenazenin aşçı Zeynep Kılınç'a (33) ait olduğu anlaşıldı. Kılınç'ın son görüntülerinde gemi ile yolculuk yaparken azgın sularda Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği ortaya çıkmıştı. Diğer kayıp 5 mürettebata ulaşmak için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ÖLDÜRDÜ TESLİM OLDU

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan A.K.L. (26), yıllardır arasının bozuk olduğu babası C.L.'yi (51) önceki gün tabancayla vurarak öldürdü. C.L.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi A.K.L. olay sonrası suç aleti silahla jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN ASKERE GİDECEKTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mert Aydemir (20), hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir'in, bugün vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi.