Aman dikkat | Dolandırıcıdan gelen mesaja tıkladı 492 bin lira dolandırıldı!

HESAP VERECEK
Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda önceki gün hapishanede öldürülen Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny konuştu, Yulia, "Eşimin Putin'in başkan olduğu bir ülkede hapisten sağ olarak çıkamayacağını biliyorduk. Ancak Putin şunu unutmamalı. Bize ve başkalarına yaptıklarının bir bedeli olacak. Hem de çok yakında. Çünkü o sadece eşimi hedef almadı. Geçmişi çok kirli olan birinin hesap vakti de yaklaşıyor" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalny'nın ölümü nedeniyle Putin'i suçladı ve ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar düşünebileceğini söyledi.
AY'A YOLCULUK BAŞLADI
ABD'DE Rusya'nın uzay silahı ile iddialar gündemdeyken, uzay şirketi Intuitive Machines tarafından inşa edilen Ay'a iniş aracı Odysseus, perşembe günü Florida'dan fırlatıldı. Bu özel aracın, bugün Ay'a iniş yapması planlanıyor.
167 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 167 milyon 263 bin 205 lira devretti. 5 bilenler 533 bin 507 lira, 4 bilenler 5 bin 163 lira, 3 bilenler 357 lira, 2 bilenler ise 36 lira alacak.
BIDEN SUNAR
ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine bölgesi, geçen yıl tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilendi. Bölgede yaşayanlarda baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı bildirildi. Başkan Joe Biden, söz konusu bölgeye yaptığı ziyarette su içti. İçme sularının temiz olduğunu kanıtlamak istedi. Bu da yıllar önce Türkiye'de Bakan Cahit Aral'ın çay içtiği görüntüleri akla getirdi.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda adeta diplomasi atağı yaptı. Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, İngiltere Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot AB ve İsrail-Gazze savaşını masaya yatırdı. İsveçli Billström'in ise NATO üyeliğine onay veren Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği açıklandı.
O HAKİMLERE İNCELEME
Danıştay, FETÖ kapsamında haklarında ihraç kararı bulunan 450 yargı mensubunu göreve iade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "HSK, 387 davayla ilgili olarak itirazları yapmıştı. Bu 387 isimle alakalı yeniden bir inceleme başlattık" sözlerini kaydetti.
KALLEŞ SALDIRI
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. 1 asker yaralandı. Mehmetçik, 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
BENİ KESECEK!
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan Neslim Güngen, eşinin bu sefer de kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. "Beni eskortla aldatan eşim İnanç'la anlaşmalı boşanmaya gitmek istiyorum. Ama kendisi anlaşmalı değil savaşmalı bir boşanma istiyor. 'Boğazını keserim senin' diyor videoları, ses kayıtları var. Ben 11 yıl bu adama nasıl katlanmışım" dedi.
KRİPTO VURGUNU
Ankara'da iddiaya göre 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para topladığı iddia edilen şirketin sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., sırra kadem bastı. Adana'dan Ankara'ya gelen 20 kişilik grup, çift ve şirket yöneticileri hakkında savcılığaa başvuru yaptı. Mağdurlar, saadet zinciri mantığıyla kendilerinin dolandırıldıklarını anlattı.
ELANUR YAŞASIN
Mardin Derik'te Halime ve Mehmet Reşit Dem çiftinin kızları Elanur'un SMA'lı olduğu anlaşıldı, Üç aydır tedavi altında olan küçük kızın, valilik onaylı kampanyası ancak yüzde 11'e ulaştı. Anne Halime, "6 milyon lira toplandı. Daha 52 milyon liraya ihtiyaç var" diye ağladı.
YAPAY ZEKANIN HATAY'LA 'SAVAŞ'I
CHP Genel Başkanı Özel, adayları yapay zekayla belirlediklerini açıkladı! Ancak Hatay için hala bir çözüm bulunamadı!
Lütfü Savaş "Gidecek mi, kalacak mı?" diye beklerken seçime sadece 42 gün kaldı. CHP'ye yapay zeka da çare olamadı!