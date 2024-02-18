SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Aman dikkat | Dolandırıcıdan gelen mesaja tıkladı 492 bin lira dolandırıldı!

Saadettin K., telefon dolandırıcılarından gelen mesajı tıkladı. 13 saniyede 492 bin lira dolandırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Şubat TAKVİM yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
Aman dikkat | Dolandırıcıdan gelen mesaja tıkladı 492 bin lira dolandırıldı!

Edirne'nin Doyran köyünde çiftçilik yapan Saadettin K., telefon dolandırıcıların ağına düştü. Saadettin K.'yı telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, mesaj attı. Gelen mesajı tıklayan S.K., bir gün sonra bankaya gidip hesabından 492 bin TL'nin çekildiğini öğrenince soluğu savcılıkta aldı.

Saadettin K., "Bankadan arıyoruz hesabınızı ele geçirmek istiyorlar size attığımız mesajı tıklayın" dediler. Ben de arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim hesabımdaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler" dedi. Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda, Fırat Ç., Emrullah A., İ.K., M.C.B., gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan şüphelilerden , Fırat Ç ve Emrullah A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K ile M.C. B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (Ali Can ZERAY)



O GEMİDEN ACI HABER
Marmara Denizi'nde BATUHAN A. isimli kuru yük gemisi, 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına nedeniyle battı. 6 mürettebat kayıplara karıştı. Balık adamlar, dün asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi çıkardı. Cenazenin aşçı Zeynep Kılınç'a (33) ait olduğu anlaşıldı. Kılınç'ın son görüntülerinde gemi ile yolculuk yaparken azgın sularda Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği ortaya çıkmıştı. Diğer kayıp 5 mürettebata ulaşmak için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

ÖLDÜRDÜ TESLİM OLDU
Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan A.K.L. (26), yıllardır arasının bozuk olduğu babası C.L.'yi (51) önceki gün tabancayla vurarak öldürdü. C.L.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi A.K.L. olay sonrası suç aleti silahla jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN ASKERE GİDECEKTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mert Aydemir (20), hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir'in, bugün vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi.



HESAP VERECEK
Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda önceki gün hapishanede öldürülen Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny konuştu, Yulia, "Eşimin Putin'in başkan olduğu bir ülkede hapisten sağ olarak çıkamayacağını biliyorduk. Ancak Putin şunu unutmamalı. Bize ve başkalarına yaptıklarının bir bedeli olacak. Hem de çok yakında. Çünkü o sadece eşimi hedef almadı. Geçmişi çok kirli olan birinin hesap vakti de yaklaşıyor" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Aleksey Navalny'nın ölümü nedeniyle Putin'i suçladı ve ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar düşünebileceğini söyledi.

AY'A YOLCULUK BAŞLADI
ABD'DE Rusya'nın uzay silahı ile iddialar gündemdeyken, uzay şirketi Intuitive Machines tarafından inşa edilen Ay'a iniş aracı Odysseus, perşembe günü Florida'dan fırlatıldı. Bu özel aracın, bugün Ay'a iniş yapması planlanıyor.



167 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 167 milyon 263 bin 205 lira devretti. 5 bilenler 533 bin 507 lira, 4 bilenler 5 bin 163 lira, 3 bilenler 357 lira, 2 bilenler ise 36 lira alacak.

BIDEN SUNAR
ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine bölgesi, geçen yıl tren kazasından yayılan kimyasallardan etkilendi. Bölgede yaşayanlarda baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı bildirildi. Başkan Joe Biden, söz konusu bölgeye yaptığı ziyarette su içti. İçme sularının temiz olduğunu kanıtlamak istedi. Bu da yıllar önce Türkiye'de Bakan Cahit Aral'ın çay içtiği görüntüleri akla getirdi.



DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda adeta diplomasi atağı yaptı. Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu, İngiltere Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot AB ve İsrail-Gazze savaşını masaya yatırdı. İsveçli Billström'in ise NATO üyeliğine onay veren Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiği açıklandı.

O HAKİMLERE İNCELEME
Danıştay, FETÖ kapsamında haklarında ihraç kararı bulunan 450 yargı mensubunu göreve iade etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "HSK, 387 davayla ilgili olarak itirazları yapmıştı. Bu 387 isimle alakalı yeniden bir inceleme başlattık" sözlerini kaydetti.

KALLEŞ SALDIRI
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu. 1 asker yaralandı. Mehmetçik, 6 teröristi etkisiz hale getirdi.



BENİ KESECEK!
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan Neslim Güngen, eşinin bu sefer de kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. "Beni eskortla aldatan eşim İnanç'la anlaşmalı boşanmaya gitmek istiyorum. Ama kendisi anlaşmalı değil savaşmalı bir boşanma istiyor. 'Boğazını keserim senin' diyor videoları, ses kayıtları var. Ben 11 yıl bu adama nasıl katlanmışım" dedi.

KRİPTO VURGUNU
Ankara'da iddiaya göre 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar değerinde kripto para topladığı iddia edilen şirketin sahibi Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç., sırra kadem bastı. Adana'dan Ankara'ya gelen 20 kişilik grup, çift ve şirket yöneticileri hakkında savcılığaa başvuru yaptı. Mağdurlar, saadet zinciri mantığıyla kendilerinin dolandırıldıklarını anlattı.

ELANUR YAŞASIN
Mardin Derik'te Halime ve Mehmet Reşit Dem çiftinin kızları Elanur'un SMA'lı olduğu anlaşıldı, Üç aydır tedavi altında olan küçük kızın, valilik onaylı kampanyası ancak yüzde 11'e ulaştı. Anne Halime, "6 milyon lira toplandı. Daha 52 milyon liraya ihtiyaç var" diye ağladı.

YAPAY ZEKANIN HATAY'LA 'SAVAŞ'I
CHP Genel Başkanı Özel, adayları yapay zekayla belirlediklerini açıkladı! Ancak Hatay için hala bir çözüm bulunamadı!
Lütfü Savaş "Gidecek mi, kalacak mı?" diye beklerken seçime sadece 42 gün kaldı. CHP'ye yapay zeka da çare olamadı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
Fenerbahçe Rize’den zaferle döndü! Sarı lacivertli ekip geriden gelip maçı kazandı
CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
CHP ile DEM’den Esenyurt’ta ortak aday kararı! Ayşegül Doğan’dan İtiraf geldi... Mersin ve Akdeniz de listede!
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında acı gerçek ortaya çıktı! Bakan Bayraktar son durumu açıkladı
Yapay zekada video çılgınlığı! OpenAI’in duyurduğu Sora’da manipülasyon tehlikesi: Deepfake fragmandı asıl film şimdi başlıyor
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’dan İstanbul paylaşımı: Size sözümüz var
SON DAKİKA I HSK’dan Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği 387 isim hakkında inceleme
Joe Biden’dan kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret: Mesaj için su içti
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
SON DAKİKA