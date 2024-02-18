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77 yaşındaki komşusunu alevlerden kurtardı! Kemal Altınpınar Fransa'da kahraman ilan edildi

Türk boksör, Fransa’da 77 yaşındaki komşusunu alevlerden kurtardı. Vali ve belediye başkanı, yakasına cesaret madalyası taktı. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar'ın, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa'da yılın sporcusu seçildiği ortaya çıktı.

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Şubat 2024 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:00
77 yaşındaki komşusunu alevlerden kurtardı! Kemal Altınpınar Fransa’da kahraman ilan edildi

Fransa'da yaşayan gurbetçi Türk boksör Kemal Altınpınar, kendisinin de oturduğu binada çıkan yangında, evinden çıkamayan 77 yaşındaki komşusunu canını hiç sayarak eve girip kurtardı.

Yaşlı adam bir ay komada kaldıktan sonra hayata tutunmayı başardı. Montereau'da kahraman ilan edilen Altınpınar, Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'den cesaret madalyası aldı. Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" ifadesini kullandı. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar'ın, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa'da yılın sporcusu seçildiği ortaya çıktı.

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