77 yaşındaki komşusunu alevlerden kurtardı! Kemal Altınpınar Fransa’da kahraman ilan edildi

Yaşlı adam bir ay komada kaldıktan sonra hayata tutunmayı başardı. Montereau'da kahraman ilan edilen Altınpınar, Belediye Başkanı James Cheron ve Vali Pierre Ory'den cesaret madalyası aldı. Altınpınar, "Vatandaşlık görevimi yaptım ve o yaşlı adamı oradan çıkardım. Bunun karşılığında da bana cesaret madalyası takdim edildi" ifadesini kullandı. Thai Boks Şampiyonu olan Kemal Altınpınar'ın, daha önce de bir yılda aldığı 3 altın kemerle de Fransa'da yılın sporcusu seçildiği ortaya çıktı.

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