Düzce’de feci kaza! Lüks cip otoyolda otomobile arkadan çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti 1’i bebek iki kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Anadolu Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Sarıçökek mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönünden Ankara istikametine giden İsmet Kaçiş yönetimindeki 34 DD 9891 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden Ali Çırcır yönetimindeki 34 GOJ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Çırcır, Duygu Çelik, Miha Çelik isimli bebek ile Feride Çırcır itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yaralanan Ali Çırcır ile Feride Çırcır'ın olay yerinde Duygu Çelik'in ise tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Cip sürücüsü İsmet Kaçiş ile otomobilde bulunan Miha Çelik ise sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Bebek olan Miha Çelik'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.