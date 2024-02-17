Yol kenarındaki beyaz levha bakın ne işe yarıyor

Karayolları kenarında yer alan ve üzerinde belirli rakamlar bulunan beyaz levhalar, "kontrol kesim levhası" olarak adlandırılmaktadır. Bu levhalar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tüm yolları kapsayacak şekilde yerleştirilmiş olup, yolun ve bulunduğu kesimin tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır. Acil bir durum veya kaza anında, bu levhalar üzerindeki bilgiler yardım çağrısında bulunmak için kritik öneme sahiptir.
KONTROL KESİM LEVHASININ ÖNEMİ VE İŞLEVİ
Kontrol kesim levhaları, kaza ve acil durumlarında konumun hızlı ve doğru bir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu levhalar karayolunun adını, kontrol kesim noktasını ve bulunduğunuz konumun kaçıncı kilometresinde olduğunu gösteren sayılar içerir. Böylece acil durum hizmetlerine yerinizi tam olarak bildirebilir ve yardımın hızla ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
NASIL KULLANILIR?
Bir kaza veya acil durum anında en yakın kontrol kesim levhasına bakarak karayolu adı, kesim numarası ve kilometre bilgisini not alın.