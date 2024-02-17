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Fotoğraftaki bebek 20 yıl sonra sonu oldu! Komşuya kaza süsü...

Denizli’de kan donduran bir olay yaşandı. Cihan G. isimli bir şahıs komşuları Şahin Demirten’i kaza süsü vererek öldürdü. Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in yaklaşık 20 yıl önce evinde çekilen bir fotoğrafta katill Cihan G. ile aynı kareye girdiği görüldü.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:22 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:38
Fotoğraftaki bebek 20 yıl sonra sonu oldu! Komşuya kaza süsü...

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan G. (22), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu.

Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şahin DemirtenŞahin Demirten

Ailenin kuşkularından yola çıkan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Acıpayam İlçe jandarma ekipleri, Demirten'in komşusu olan aile tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve olaya kaza süsü verildiği belirledi.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Cihan G. ile babası Hasan G., annesi Makbule G. ve ablası Serap G. şüpheli olarak adliyeye sevk edildi.

Cihan G.Cihan G.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden abla Serap G., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden suçunu itiraf eden Cihan G., 'Tasarlayarak kasten adam öldürme', baba Hasan G. ve anne Makbule G. ile 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Cihan G.'nin tutuklu yargılanmasına, diğer ailenin üyelerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

O BEBEK 20 YIL SONRA KATİLİ OLDU
Araları bozulmadan önce sıkça görüşen iki komşudan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girdiği olayın ardından ortaya çıkan fotoğraf yürekleri burktu.

BERABER FOTOĞRAFLARI VAR
Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in yaklaşık 20 yıl önce evinde çekilen fotoğrafta, Şahin Demirten kucağındaki kızı Ceylan ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan G. ile annesi de karede yer aldı.

20 yıl önce çekilen fotoğraf20 yıl önce çekilen fotoğraf

Cihan G.'nin geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle bozulan ilişkilerin cinayetle noktalanması, Demirten'in ailesini büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yardım elini uzattığı aileden kötülük gören Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere "Katiller, size yazıklar olsun. Ben size çok ekmekler yedirdim. Biz size ekmek aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız. Çocuklarıma acı çektirdiniz" diyerek tepki gösterdi.

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