Fotoğraftaki bebek 20 yıl sonra sonu oldu! Komşuya kaza süsü...

O BEBEK 20 YIL SONRA KATİLİ OLDU Araları bozulmadan önce sıkça görüşen iki komşudan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girdiği olayın ardından ortaya çıkan fotoğraf yürekleri burktu.

BERABER FOTOĞRAFLARI VAR

Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in yaklaşık 20 yıl önce evinde çekilen fotoğrafta, Şahin Demirten kucağındaki kızı Ceylan ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan G. ile annesi de karede yer aldı.

20 yıl önce çekilen fotoğraf

Cihan G.'nin geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle bozulan ilişkilerin cinayetle noktalanması, Demirten'in ailesini büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yardım elini uzattığı aileden kötülük gören Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere "Katiller, size yazıklar olsun. Ben size çok ekmekler yedirdim. Biz size ekmek aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız. Çocuklarıma acı çektirdiniz" diyerek tepki gösterdi.