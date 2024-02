Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Konya'ya 53 yeni doğal gazlı otobüs daha"

Otobüslerin tanıtımını yapan Başkan Altay, "Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180'e çıkarak, toplam güncel maliyeti de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye'de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Konyalılar her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konya'da güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya'nın kazancı bu. Hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Büyükşehirlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisinin toplu ulaşım olduğunu anımsatan Başkan Altay, "İnsanların günlük olarak kullandıkları toplu ulaşım, Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birisi. Bu manada çözümler üretmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl toplu ulaşımda 111 milyon biniş sayısına ulaştık. Bunun yaklaşık 41 milyon binişi raylı sistemle, 70 milyonu da otobüslerimizle oldu" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİNİ SUNUYORUZ"

Başkan Altay, Konyalıların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmaları, sefer sayılarının artırılması ve ulaşımdaki seyahat sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bu manada geçen yıl 127 otobüsümüzü şehrimize kazandırmıştık. Şu an itibariyle 53 otobüsü daha hizmete alarak otobüs filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Bunlardan 30 tanesi CNG Hibrit Solo, 20 tanesi CNG Hibrit Körüklü, 3 tanesi de yarı seyahat tipi. Otobüslerimiz doğalgazla çalışan çevreci otobüsler. Güncel maliyeti 449 milyon lira. Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180'e çıkarak, toplam güncel maliyet de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye'de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar büyük bir coğrafyada Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetini sunuyoruz. Öğrenci biletimiz 4 lira, sivil biletimiz 8,5 lira, öğrenci abonmanımız 220 lira. Dolayısıyla bu konforu vatandaşlarımıza en ucuza sunma konusunda da Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz" dedi.



"KONYA'DA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosuna büyük önem verdiğini aktararak, şunları kaydetti: "Her yıl gerçekten toplu ulaşımda bir yenilenmeyi, yeni filoları dahil etmeyi artık gelenekselleştirmiş bir yapı var. Bu şehrin geniş coğrafyasına hizmeti götürmeyi, bir taraftan raylı sistemler üzerindeki yeni çalışmaların yanında otobüslerimizi de modern bir hale getirip hem hemşehrilerimizin konforlu yolculuğuna hem de çevreye etkisini azaltacak yeni modellere yöneliyor. Konya'da güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya'nın kazancı bu. Hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum."



TOPLU ULAŞIMDA TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILIYOR

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla teknolojinin tüm imkanlarını toplu ulaşım hizmetlerinde de kullandıkları ifade eden Başkan Altay, "Her gün 10 binlerce hemşehrimiz tarafından kullanılan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemimiz ATUS, Konya Kent Bilgi Sistemi, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi, Merkezi Trafik İşletim Sistemi, Akıllı Otopark Uygulaması, Yapay Zeka Destekli Hat Optimizasyon Uygulaması, Akıllı Durak Ekranları ve yine Türkiye'de ilk kez Türkiye Kart ve Konya Maas Platformu'nu gerçekleştiren belediye olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Engelsiz Konya Mobil Uygulamamız ile Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında; 'Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik' kategorisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan bizzat bir ödül aldık" dedi.