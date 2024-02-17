Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: "Konya'ya 53 yeni doğal gazlı otobüs daha"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir'in otobüs filosunu doğal gazlı, çevreci 53 yeni otobüsle daha da güçlendirdiklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir'in otobüs filosunu doğal gazlı, çevreci 53 yeni otobüsle daha da güçlendirdiklerini söyledi.
Otobüslerin tanıtımını yapan Başkan Altay, "Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180'e çıkarak, toplam güncel maliyeti de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye'de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Konyalılar her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konya'da güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya'nın kazancı bu. Hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Büyükşehirlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisinin toplu ulaşım olduğunu anımsatan Başkan Altay, "İnsanların günlük olarak kullandıkları toplu ulaşım, Büyükşehirlerin en önemli sorunlarından birisi. Bu manada çözümler üretmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl toplu ulaşımda 111 milyon biniş sayısına ulaştık. Bunun yaklaşık 41 milyon binişi raylı sistemle, 70 milyonu da otobüslerimizle oldu" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ULAŞIM HİZMETİNİ SUNUYORUZ"
Başkan Altay, Konyalıların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmaları, sefer sayılarının artırılması ve ulaşımdaki seyahat sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bu manada geçen yıl 127 otobüsümüzü şehrimize kazandırmıştık. Şu an itibariyle 53 otobüsü daha hizmete alarak otobüs filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Bunlardan 30 tanesi CNG Hibrit Solo, 20 tanesi CNG Hibrit Körüklü, 3 tanesi de yarı seyahat tipi. Otobüslerimiz doğalgazla çalışan çevreci otobüsler. Güncel maliyeti 449 milyon lira. Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180'e çıkarak, toplam güncel maliyet de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye'de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar büyük bir coğrafyada Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmetini sunuyoruz. Öğrenci biletimiz 4 lira, sivil biletimiz 8,5 lira, öğrenci abonmanımız 220 lira. Dolayısıyla bu konforu vatandaşlarımıza en ucuza sunma konusunda da Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyoruz" dedi.
"KONYA'DA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR"
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosuna büyük önem verdiğini aktararak, şunları kaydetti: "Her yıl gerçekten toplu ulaşımda bir yenilenmeyi, yeni filoları dahil etmeyi artık gelenekselleştirmiş bir yapı var. Bu şehrin geniş coğrafyasına hizmeti götürmeyi, bir taraftan raylı sistemler üzerindeki yeni çalışmaların yanında otobüslerimizi de modern bir hale getirip hem hemşehrilerimizin konforlu yolculuğuna hem de çevreye etkisini azaltacak yeni modellere yöneliyor. Konya'da güzel işler yapılıyor hamdolsun. Konya'nın kazancı bu. Hizmete girecek bu 53 otobüsümüzün Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum."
TOPLU ULAŞIMDA TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILIYOR
"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla teknolojinin tüm imkanlarını toplu ulaşım hizmetlerinde de kullandıkları ifade eden Başkan Altay, "Her gün 10 binlerce hemşehrimiz tarafından kullanılan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemimiz ATUS, Konya Kent Bilgi Sistemi, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi, Merkezi Trafik İşletim Sistemi, Akıllı Otopark Uygulaması, Yapay Zeka Destekli Hat Optimizasyon Uygulaması, Akıllı Durak Ekranları ve yine Türkiye'de ilk kez Türkiye Kart ve Konya Maas Platformu'nu gerçekleştiren belediye olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Engelsiz Konya Mobil Uygulamamız ile Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında; 'Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik' kategorisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan bizzat bir ödül aldık" dedi.
"ŞEHİR KÜTÜPHANESİ TÜRKİYE'NİN EN İKONİK YAPILARINDAN BİRİSİ OLACAK"
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ticari olarak değerlendirilebilecek, büyük gelir getirecek bir alanı hem etrafındaki yetişmiş ağaç varlığı hem de öğrencilerin ve kültür hayatının önemli bir merkezi olması için Konya Şehir Kütüphanesi yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Altay, "Ağaçların hiçbirisine dokunmadan, adeta ağaçların içinde, o forma göre dizayn edilmiş bir mimari yapı ortaya çıktı. Ana yapısı Eşrefoğlu Cami'sinden esinlenerek taş ve ahşaptan oluşan güzel bir eser ortaya çıkacak. Burası 30 bin metrekare alan içerisinde 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip, Türkiye'nin en ikonik yapılarından birisi olacak" dedi. Türkiye'nin ilk Sıfır Karbon binalarından birisi olacak Şehir Kütüphanesi'nin maliyetinin 800 milyon lirayı bulacağını kaydeden Başkan Altay, "Ana kütüphanesi, okuma salonları, restoranları ve kafeteryalarıyla adeta gençlerin buluşma merkezi, şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak" diye konuştu. Altay, Darü'l Mülk Projesi kapsamındaki çalışmalardan birisinin daha temelini atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
"KONYA'NIN KÜLTÜRÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Konya'nın Selçuklu Darü'l Mülkü olduğunu anımsatan ve Darü'l Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada şehrin kültürünü ortaya çıkarmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Altay, "Konya, o dönemde kültürün ve medeniyetin de başşehri. Hz. Mevlana Belh'ten başlayan yolculuğunu Konya'da noktalarken, Muhyiddin İbnü'l Arabi de aynı dönemde Endülüs'ten başlayan yolculuğunda Konya'da önemli bir zaman geçirmiş, önemli ilim insanlarından birisi" diye konuştu.
MİMARİSİ EŞREFOĞLU CAMİ'SİNDEN ESİNLENİLDİ
Şehir Kütüphanesi için Türkiye'nin önemli mimarlarının projeler ürettiğini dile getiren Başkan Altay şöyle devam etti: "Bu projeye karar kılmamızın nedeni çevreci bir yapı olması. Çünkü buradaki ağaçların hiçbirisine dokunmadan adeta ağaçların içinde, o forma göre dizayn edilmiş bir mimari yapı ortaya çıktı. Tamamladığında eksik olan kısımları da ağaçlandıracağız. Burası 30 bin metrekare alan içerisinde 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip, Türkiye'nin en ikonik yapılarından birisi olacak. Proje gerçekleştirilirken ana yapısı Eşrefoğlu Cami'sinden esinlenerek taş ve ahşaptan oluşan güzel bir eser ortaya çıkacak."
"ŞEHRİN EN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK"
Şehir Kütüphanesi binasının maliyetinin yaklaşık 800 milyon lirayı bulduğunu paylaşan Başkan Altay, "Ana kütüphaneden, okuma salonlarından, restoranlardan ve kafeteryalardan oluşan adeta gençlerin buluşma merkezi, şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Şehir Kütüphanemizin Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah 2025 yılı ortalarında bu binayı tamamlayarak şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece Darü'l Mülk Projesi kapsamında yap-bozun bir parçasını daha o büyük resme yetiştirerek inşallah 2028 sonunda bu 20 projeyi tamamlayarak Konya'ya gelen insanların güzel vakit geçirebilecekleri kültürel mirasın ortaya çıktığı yapıları hayata geçirmiş olacağız. Bu işleri gençlerimize hizmet etsin diye yapıyoruz. Özellikle İl Halk Kütüphanesi'nde sabahın erken saatlerinde sıra bekleyen çocuklarımız için kitapların içinde vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri ve kitaplara ulaşabilecekleri yeni bir alan oluşturmuş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.
"İLİME, BİLGİYE, GENÇLERE YÖNELİK BÖYLESİNE GÜZEL BİR HİZMET TERCİHİNDE BULUNMAK ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK"
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, temeli atılan Şehir Kütüphanesi'nin hayırlar getirmesini dileyerek, "İlime, bilgiye, gençlere yönelik böylesine güzel bir hizmet tercihinde bulunmak gerçekten önemli bir fedakarlık ve bilinç diye düşünüyorum. Konya'mızı Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi haline getirmek için çalışmaya, hep birlikte devam edeceğiz" dedi.