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City Center Outlet AVM 6.yıl kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen City Center Outlet AVM 6.yıl kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Renault Clio Joy 1.0 SCE 65 BG 2023 model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
City Center Outlet AVM 6.yıl kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen City Center Outlet AVM 6.yıl kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Renault Clio Joy 1.0 SCE 65 BG 2023 model kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

RENAULT CLIO JOY 1.0 SCE 65 BG 2023 MODEL KAZANAN ASİL TALİHLİ



RENAULT CLIO JOY 1.0 SCE 65 BG 2023 MODEL KAZANAN YEDEK TALİHLİ

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