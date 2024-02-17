Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci’ye dolandırıcı şoku! Fotoğrafını kullanarak vurgun yapmaya çalıştılar

EVLİLER DAHA MUTLU TÜİK'İN Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda mutluluk oranı 3,0 puan arttı. Bu oran 2023'de yüzde 52.7 olurken, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu ortaya çıktı.

GENİŞ AİLE Müge Anlı'da yine inanılmaz bir olay yaşandı. Erva Nur Ünal, 1.5 ay önce sırra kadem bastı. Eşi Hüseyin , Anlı'nın kapısını çaldı. Genç kadın, yayına çıktı. Şok sözler sıraladı: O çocuk, benim değil, aslında kardeşim. Hüseyin'in eşi de ben değilim. O benim kuzenim. Bebek, babamın ve annemin çocuğu. Annem de aslında teyzem. DNA testi istiyorum...

Gece sonu 27 bin 100 bin TL'lik hesap geldi. Adisyon görüntüsünde yer alan garsoniye ücreti de dikkatlerde kaçmadı. Görüntüye göre garsoniye ücreti 2 bin 650 TL olarak hesaplandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "bir balık nasıl 15 bin TL olabilir" şeklinde yorum yaptı. Kimisi "Bu balık altından herhalde" ifadesini kullandı. Kimisi de "Asıl kahraman bu hesabı ödeyen" yorumu ile mekanın adına göndermede bulundu. Öte yandan kalkanın kilosu bin 500 TL. Bir kalkan ise en fazla 3.5 kilo ağırlığında. Yani hesaplandığında 15 bin TL'lik ücret dudak uçuklattı.

KA' BAL' R' I'K HESAP! İstanbul Sarıyer'de kalkan balığı ile meşhur bir restorana giden müşteriler neye uğradığını şaşırdı. Sadece bir adet kalkan balığı için 15 bin TL ödedi. Ama hesap bununla da sınırlı değildi.

3 TALİHLİYE 161'ER BİN

10 BİLEN 3 kişi, 161'er bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 956'şar, 8 bilenler 392'şer, 7 bilenler 106'şar, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 15'er lira alacak.

'GUCCIK' KAPTIK

Fildişi Sahili, ev sahipliğini yaptığı Afrika Futbol Konfederasyonu'nda finalde Nijerya'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İşte Fildişi Sahili'nin lastik "kramponu" Leke, bir kez daha gündem oldu.

Çünkü Fransız bir şirket tarafından üretilen Leke, Afrika ülkelerinde 1.5 dolara satılırken, dünyaca ünlü moda markası Gucci, aynı ayakkabıyı 460 dolara piyasaya sundu. Bu durum Gucci'nin kurnazlığı mı yoksa pazarlama dehası mı olduğunu gösterir bilinmez ama Afrikalılar bu durumdan pek hoşnut değil. Gucci, geçen yıl Leke'den tam 300 bin adet sattı. Fildişi Sahili Futbol Federasyonu yetkilileri, "Gucci bizden izin almadan bunu yapmamalıydı. Şimdi dava süreci başlayacak. Bize özgü bir ayakkabı izin almadan sahiplenilemez" dedi.

HAKİMDEN CEVAP ÇIKIŞI

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından katledildi. İlk kez duruşmaya çıkan Aysal, Mahkeme Başkanı'nın "Neden öldürdün?" sorusuna, "Ailemle sıkıntılarım vardı" yanıtını verdi. Hakim de "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" diye tepki gösterdi.



BU GEMİ BATACAK!

Marmara Denizi'nde batan BATUHAN-A adlı kargo gemisinde 6 mürettebat kayıplara karıştı. Ekiplerin, enkazın bulunduğu 51 metre derinliğe dalış yapacağı açıklandı. Kaptan Hasan Uyanık'ın oğlu Abdullah Uyanık, "Babam, 'bu gemi çok eski batacak' diyordu" dedi.



PKK'YA AĞIR DARBE

Terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana, Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ta 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana'nın PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a en yakın isimlerden biriydi.



ÖLDÜRÜYO'RUS'

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), tutuklu muhalif Aleksey Navalny ile ilgili şok bir açıklama yaptı. FSİN'den yapılan açıklamada, Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki 3 No'lu cezaevinde bulunan Navalny'nin sağlığının kötüleştiği ve bilincini yitirdiğine dikkat çekildi. Alman ve Fransızlar, Navalny'nin öldürüldüğünü iddia etti.



KAZAN KAZAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklama Avrupa medyasında geniş yer buldu. Şimşek, "Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri var, Türkiye bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi var. Oradaki tesislerin yapılmasına, tesislerinin işletmesine katkıda bulunabiliriz" dedi. Alman basını, Cidde'deki en özel plajların Türkiye ile yapılacak anlaşmalara dahil olduğunu yazdı.

NET'TE SON 'DÜRÜM'

Online siparişin kralı lahmacun, koltuğu kaptırdı. İlk sırayı tavuk dürüm aldı.