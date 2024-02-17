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Berat Kandili ibadetleri neler? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2024? Diyanet dini günler takvimi!

Müslümanlar için maneviyatın doruk noktası olan Berat Kandili, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da büyük bir heyecan ve umutla bekleniyor. "Beraat" kelimesinden türetilen ve "bağışlanma" anlamına gelen Berat Kandili, Müslümanların günahlarından arınma, Allah'tan af ve merhamet dileme, tövbe etme ve ibadetlerinin kabulünü umut ettiği müstesna bir geceyi ifade eder. Bu özel gece, aynı zamanda kulların Yüce Yaratıcı ile manevi bir bağ kurma ve iç dünyalarında derin bir muhasebe yapma fırsatı bulduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Peki Berat Kandili ibadetleri neler? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2024? Diyanet dini günler takvimi!

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:51 Güncelleme 17 Şubat 2024, 10:51
Berat Kandili ibadetleri neler? BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2024? Diyanet dini günler takvimi!

Müslümanlar için kutsal bir anlam taşıyan Berat Kandili, bu yıl Şubat ayına denk geliyor. İslam inancına göre, günahların bağışlandığı bu mübarek gecede, Kur'an'ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına indirildiğine inanılır. Tüm İslam aleminin özel anlamlar yüklediği bu geceyi ibadetlerle doldurmak isteyen Müslümanlar, Berat Kandili ne zaman olduğunu merakla araştırıyorlar.

2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'e bağlayan gecesi Berat Kandili eda edilir. Buna göre Berat Gecesi bu sene 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Berat, kameri aylardan olan Şaban ayının 15. gecesidir. Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir.

Berat ise; borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Berat kelimesinin bu anlamlarla bağlantılı olarak bu geceye de Berat Gecesi denildiği bilinir ve bu nedenle de günahları bağışlananlara Allah'ın bu gecede berat yazacağı müjdelenmiştir.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına gelir. Şâbanın on beşinci gecesinde müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak (الصك = belge) gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191). Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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