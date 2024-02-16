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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 16 Şubat az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bugün yaşanan deprem bölgede endişe ve korkuya neden oldu. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken, sabahın erken saatlerinde meydana geldiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 07:04 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:09
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! 16 Şubat az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 06.54'de yerin 8.09 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-02-16
Saat:06:54:07 TSİ
Enlem:38.27278 N
Boylam:37.80028 E
Derinlik:8.09 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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