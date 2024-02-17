Beklenmeyen uyarı geldi! Herkes faydalı diye içiyordu! Maden suyu meğer...

Maden suyunun faydaları olduğu kadar aşırı tüketiminin de zararları olduğunu vurgulayan uzmanlar özellikle böbrek sağlığını tehdit ettiğini ve mide işleyişini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.

Maden suyunun faydaları konusundaki yaygın inançları sarsan bu uyarı, içeceğin içeriğinde bulunan mineraller ve gazın yanı sıra, bazı markalarda kullanılan katkı maddelerine odaklanıyor. Uzmanlara göre, bazı maden sularının içerdiği yüksek sodyum, kalsiyum veya magnezyum miktarları, belirli sağlık sorunlarına yol açabilir.