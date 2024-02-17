ÇAMAŞIR SUYU OLMADAN ETKİLİ TEMİZLİK MALZEMELERİ: Karbonat

Sirke

Limon Tuzu

HAZIRLIK: Klozetin içini su ile durulayarak ıslatın.

Karbonat, sirke ve limon tuzunu kullanmadan önce eldiven giyerek ellerinizi koruyun. KARBONAT UYGULAMASI: Karbonatı klozetin iç ve dış kısımlarına eşit bir şekilde serpin.

Karbonatın köşelere ve sararmış bölgelere iyice nüfuz etmesi için bir süre bekleyin.

SİRKE UYGULAMASI: Sirkeyi karbonatın üzerine dökün. Bu karışım, köpürme ve kabarcık oluşturacaktır.

Sirkenin klozetin içindeki kir ve lekeleri çözmesine izin vermek için birkaç dakika bekleyin. TEMİZLİK VE FIRÇALAMA: Klozet fırçası veya sünger kullanarak karışımı klozetin iç ve dış yüzeylerine iyice yayın.

Sararmış bölgelere ve zorlu lekelere ekstra dikkat gösterin.

LİMON TUZU UYGULAMASI: Limon tuzunu sararmış veya kireçlenmiş alanlara doğrudan uygulayın.

Limon tuzunun klozetin yüzeyinde beklemesine izin verin. DURULAMA VE KURULAMA: Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra klozeti bol su ile durulayın.

Temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak klozeti kurulayın. Tırnak makasındaki bu küçük çıkıntı bakın ne işe yarıyormuş! Yıllardır kimse bilmiyordu Tırnak makasındaki bu küçük çıkıntı bakın ne işe yarıyormuş! Yıllardır kimse bilmiyordu