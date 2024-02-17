ÇAMAŞIR SUYU OLMADAN ETKİLİ TEMİZLİK MALZEMELERİ:
Karbonat
Sirke
Limon Tuzu
HAZIRLIK:
Klozetin içini su ile durulayarak ıslatın.
Karbonat, sirke ve limon tuzunu kullanmadan önce eldiven giyerek ellerinizi koruyun.
KARBONAT UYGULAMASI:
Karbonatı klozetin iç ve dış kısımlarına eşit bir şekilde serpin.
Karbonatın köşelere ve sararmış bölgelere iyice nüfuz etmesi için bir süre bekleyin.
SİRKE UYGULAMASI:
Sirkeyi karbonatın üzerine dökün. Bu karışım, köpürme ve kabarcık oluşturacaktır.
Sirkenin klozetin içindeki kir ve lekeleri çözmesine izin vermek için birkaç dakika bekleyin.
TEMİZLİK VE FIRÇALAMA:
Klozet fırçası veya sünger kullanarak karışımı klozetin iç ve dış yüzeylerine iyice yayın.
Sararmış bölgelere ve zorlu lekelere ekstra dikkat gösterin.
LİMON TUZU UYGULAMASI:
Limon tuzunu sararmış veya kireçlenmiş alanlara doğrudan uygulayın.
Limon tuzunun klozetin yüzeyinde beklemesine izin verin.
DURULAMA VE KURULAMA:
Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra klozeti bol su ile durulayın.
Temiz bir bez veya kağıt havlu kullanarak klozeti kurulayın.