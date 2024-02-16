M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda kan donduran olay! Yürüyen merdiven can aldı

Edinilen bilgilere göre, metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle araya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan işçiye yardım edip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.





Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.