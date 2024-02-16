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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda kan donduran olay! Yürüyen merdiven can aldı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda kan donduran olay meydana geldi. Metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle araya sıkıştı. Yaşanan facia sonrası işçi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 21:33 Güncelleme 16 Şubat 2024, 21:33
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda kan donduran olay! Yürüyen merdiven can aldı

Gayrettepe'de metro alt geçidine inen yürüyen merdivende bakım yaparken sıkışan işçi hayatını kaybetti.

▶️ Gayrettepe'de korkunç olay: Yürüyen merdivene sıkışan kişi can verdi

Olay, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda saat 16.47 sıralarında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, metroda yürüyen merdiven bakımı yapan işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle araya sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar sıkışan işçiye yardım edip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı.



Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 16.47 sıralarında bakım M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda iş kazası yaşandığı ifade edilerek, "Yüklenici firma tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

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