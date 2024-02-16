Dünyanın en pahalı at yarışı Suudi Arabistan’da: Tam 20 milyon dolar ödül dağıtılacak!





MARMARA'DA ALARM

Mermer yüklü olan Batuhan A isimli kargo gemisi İmralı Adası açıklarında battı. 69 metre boyundaki gemide 6 mürettebatın olduğu vurgulandı. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri 6 denizci için kurtarma operasyonu başlattı.

Helikopterler ise hava şartlarının olumsuzluğu yüzünden kaldırılamadı. Bu arada geminin 2021'de de tehlike atlattığı ortaya çıktı. Söz konusu gemi Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne bağlı Karabiga Beldesi'ndeki limana yanaşmaya çalıştığı sırada karaya oturmuş ve güçlükle kurtarılmıştı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA ADAY ÇIKARMIYORUZ

Yüzde 0.01'lik Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, dengeleri değiştirecek açıklama yaptığını sandı! CHP'ye destek için Ankara ve İstanbul'dan aday çıkartmayacaklarını vurguladı. Siyasete neşe kattı...

'KURT' KAPANI

Antalya'da İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, GİK üyesi turizmci Ayşen Kurt'un belediye başkan adayı olmasını istemedi. İddiaya göre ikili arasında gerginlik meydana geldi. Devreye Kurt'un eşi Y.K. girdi. A.Ç'den Ergen'i öldürmesini istedi. A.Ç, "Bu siyasi cinayet olur, biteriz" dedi. Bu sefer K, "Görevden aldırırız. Öyle işi bitirirsiniz" diye zaman istedi. Ardından Genel Merkez, Ergen'in görevine son verdi. K, "İşi bitirin" deyince S.O, 31 Aralık 2023'te Ergen'e ateş etti. Ayağından yaralanan Ergen tedavi edildi.



3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI

Eskişehir'de "Türkiye'nin Güvenlik Politikası" konulu programda konuşan MSB eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, 3. Dünya Savaşı'nın "hibrit savaş" olarak başladığını söyledi. "Artık savaş ilanı yok. Bulanık savaş. Şimdi bunun da tipik örneği Ukrayna-Rusya. Peki, PKK/YPG tek başına Türkiye'ye karşı ne yapabilir? Hiçbir şey. Kim arkasında? A,B,C,D hepsi var. Bununla mücadele ediyoruz" dedi.



RAKİP MICHELLE

Amerikan Fox News, ilginç bir iddia ortaya attı. Savcılarının, "Hafızası yerinde değil" raporunu açıkladığı ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın karşısına aday olarak çıkmayacağını açıkladı. Fox'a göre, seçimlerde Biden'ın yerine ABD eski Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın hazırlandığı hatırlatıldı. Bu konuda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna vurgu yapıldı.



'KUSUR'EVİ

Tekirdağ'daki bir huzurevinde 2 personel, Avni Kılıçaslan'ı (72) tekme-tokat dövdü. Sonra da "Düştü" yalanıyla hastaneye götürdü.

MÜSİLAJ DÖNÜYOR

Uzmanlar uyardı: Marmara'ya yine müsilaj geliyor, hamsi kaçıyor! Deniz ısındı, şiddetli fırtınalar yaklaşıyor.



'FETTAN'YAHU!

Binyamin Netanyahu, Gazze'de katliam yaparken oğlu Yair, yine tatilde görüntülendi. Florida'daki 5 bin dolarlık bir dairede ortaya çıkan yavru Netanyahu, neşesiyle dikkat çekti!



KARDEŞÇE ÖLÜM

Bursa'da kız kardeşler Eda ile Zeynep, Sevgililer Günü'nü eşleriyle birlikte kutladı. Ancak araçları, dönüşte yoldan çıktı. Taklalar attı. İki kardeş, kurtarılamadı.

EL'KAN'N KORKUSU

Otomotiv devi Fiat'ı kuran, Ferrari ve futbol kulübü Juventus'u kontrol eden İtalyan Agnelli Ailesi karıştı. Ailenin varislerinden John Elkann, annesiyle davalık oldu. Demir Lady Margherita Agnelli, oğlu Elkann'ı servetini ele geçirmekle suçladı. Agnelli, ayrıca Bacon, Picasso ve Monet gibi ünlü sanatçıların eserlerinin de bulunduğu sanat koleksiyonu konusunda oğluyla birbirine girdi. Kavganın 1 milyar Euro'nun üzerinde olduğu ifade edildi. Bu arada Agnelli'nin cinayete kurban gidebileceğini söylediği de iddia edildi.



5 DAKİKALIK MUCİZE

Bursa'da Dr. Mehlika Yavuz, röntgen teknisyeni Ayşen İsimbay Kızmaz'ın uyarısını dinledi. Yalnızca 5 dakikasını ayırıp mamografi çektirdi. Erken evre göğüs kanseri olduğu ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlandı. Hastalığı atlattı. "O beş dakika benim tüm hayatıma yön verirken, çok olumlu sonuçlara sebep oldu" diye konuştu.



EMİR'İN MUTLULUĞU

Bilecik'te yaşayan Emir Eymen Dönmez (10), lösemiye yakalandı. Babasından alınan kök hücre ile sağlığına kavuştu. Eymen, 4 ay daha gözetim altında kaldıktan sonra arkadaşlarına kavuşacak. Mucize çocuk Emir, "Arkadaşlarımla en çok saklambaç ve ebelemece oynamayı özledim" dedi.