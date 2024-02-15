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Kot pantolonların ağ kısmı bu sebeple eriyor! Kimsenin bilmediği hata

Kot pantolonlar, rahatlıkları ve şıklıklarıyla günlük giyimde popüler bir tercih olmaya devam ediyor. Ancak temizlik uzmanları, kot pantolonlarını sık sık yıkamanın uzun vadede zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 22:00 Güncelleme 15 Şubat 2024, 22:01
Kot pantolonların ağ kısmı bu sebeple eriyor! Kimsenin bilmediği hata

Kot pantolonlar, moda dünyasının klasik parçalarından biri olarak bilinirken, uzmanlar sık sık yıkanmasının kumaşın sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarıyor. İşte kot pantolon sahiplerinin dikkate alması gereken önemli noktalar...

SIK SIK YIKAMAYIN

Kot pantolonların sık yıkanması, boya ve desenlerde solma riskini artırabilir, kumaşın dokusunu bozabilir.

SOĞUK SU KULLANIN

Kot pantolonlarınızı mümkünse soğuk su kullanarak yıkayın. Sıcak su, renk solmasına ve elastanın zarar görmesine neden olabilir.

10 KEZ GİYDİKTEN SONRA YIKAYIN

Uzmanlar, kotun 10 giyim veya daha fazla giyimden sonra, bayat veya hoş olmayan bir koku aldığında yıkanması gerektiğini öneriyorlar.

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