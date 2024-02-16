🤲🏻16 ŞUBAT CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN || Diyanet İşleri Başkanlığı ile bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?

Hutbede, Gazze'deki Filistin saldırılarına değinilmiş ve "Dünyamız, her zamankinden daha fazla barış ve itidale muhtaçtır." ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadis-i şeriflerine de yer verilmiştir.

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır." Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."

Aziz Müminler!



Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de "es-Selâm"dır. Rabbimiz, barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır.

Kıymetli Müslümanlar!



İslam'ı kabul edenlere, barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman, Rabbimizin "Selâm" isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman, barıştan yana tavır alan, etrafına güven veren, huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman, zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların, mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklâl Şairimiz, Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir: