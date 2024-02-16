Bursa’da şok kaza: Yayaya trafik levhasına ve kamyona çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin yayaya çarptıktan sonra savrularak trafik levhası ve kamyona vurması sonucu 4 kişi yaralandı.
ÖNCE YAYAYA ÇARPTI
Mehmet Özcan (56) idaresindeki otomobil, Yalova-Bursa kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Hüner Koyuncu'ya (69) çarptı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki trafik levhası, alt geçidin kaldırımı ve Erdem Aytunç'un (35) kullandığı kamyona da çarptıktan sonra durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 4 YARALI
Kazada, Koyuncu ile otomobil sürücüsü, eşi Nuray Özcan (47) ve kızı Selin (23) yaralandı.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüner Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.