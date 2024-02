Eşini bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştığı iddia edilen iş insanına beraat

Türkiye'nin önde gelen otelcilerinden Ertuğrul Atay'ın oğlu Adil Can Atay ile iç mimar Polen Atay, 5 yıl önce evlendi. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Genç kadın düğünden 4 gün sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirtip mahkemeye gitti. "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek Can Atay'ı savcılığa verdi. Boşanma davası açtı. Can Atay hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.