Eşini bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştığı iddia edilen iş insanına beraat

Türkiye'nin önde gelen otelcilerinden Ertuğrul Atay'ın oğlu Adil Can Atay ile iç mimar Polen Atay , 5 yıl önce evlendi. Ancak mutlulukları kısa sürdü. Genç kadın düğünden 4 gün sonra eşinden şiddet görmeye başladığını belirtip mahkemeye gitti. "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek Can Atay'ı savcılığa verdi. Boşanma davası açtı. Can Atay hakkında "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BEN KURTARDIM'

Bilirkişi raporunda ise "Boğma teşebbüsüne kanıt olarak boynun en azından iki yanında iz bulunması gerekir" denildi. "İzin intihar mı yoksa saldırı yüzünden mi olduğunu tıbben anlayamadık" denildi. İşte dün bu davanın karar duruşması vardı. Eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş insanı Adil Can Atay'ın beraatine hükmedildi. Atay, "Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Güvenlik görevlileri ve benim çabalarım sayesinde yeniden hayata gelmiştir. Evliliğimiz süresi boyunca ve sonrasında bu durum devam etmiştir. Beraatimi isterim" dedi.