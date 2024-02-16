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7'den 70'e tüm haneleri kapsayacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği'ni 28 Aralık 2023 tarihinde yayımlayarak, Türkiye'nin elektrik dağıtım altyapısında büyük bir dönüşümü müjdeledi. Bu düzenleme ile hayata geçirilecek olan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik dağıtım sistemine yenilikçi bir soluk getirecek. Yeni sistemle birlikte geleneksel sayaçlar artık MASS tarafından kontrol edilebilecek. Bu sayede enerji tüketimi daha hassas bir şekilde ölçülerek kullanıcılar ve enerji şirketleri arasında daha şeffaf bir iletişim sağlanacak.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 08:49 Güncelleme 16 Şubat 2024, 08:49
7’den 70’e tüm haneleri kapsayacak! Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, evlerdeki elektrik aboneliği işlemleri cep telefonları üzerinden gerçekleştirilecek yeni bir sistem devreye alınıyor. Türkiye'nin enerji sektöründe çığır açacak bu gelişme Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile hayata geçiriliyor. Bu sayede kullanıcılar elektrik abonelik işlemlerini anında ve hızlı bir şekilde cep telefonları üzerinden gerçekleştirebilecek.

KULLANICI DENEYİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından geliştirilecek kullanıcı mobil uygulaması ve internet sitesi ile kullanıcılar, kendi elektrik tüketim verilerini takip edebilecek.

Bu platformlar kullanıcılara geçmişe dönük veri analizleri yapma ve geri bildirimde bulunma imkanı tanıyacak. Kullanıcıların veri güvenliği EPİAŞ'ın sorumluluğunda olacak. Bu da sistemin güvenilirliğini ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacak.

MASS, akıllı sayaçlar, modemler, merkezi haberleşme yazılımı, veri yoğunlaştırıcılar ve kullanıcı mobil uygulaması gibi ana bileşenlerden oluşacak.

Bu sistem elektrik dağıtım sistemindeki verilerin doğrulanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve son kullanıcıya sunulmasını kolaylaştıracak.

Ayrıca TEDAŞ tarafından onaylanan birlikte çalışabilirlik test prosedürlerine göre test edilen farklı markalardaki sayaçlar ve modemler sistem içerisinde sorunsuz bir şekilde entegre olacak.

Bu yönetmelik kapsamında elektrik piyasasındaki tüm ölçüm sistemleri Uluslararası Tip Onay belgesine ve reaktif enerji ölçümü için gerekli diğer belgelere sahip olmak zorunda. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından hazırlanan teknik şartnameler ölçüm sistemi bileşenlerinin asgari ve isteğe bağlı özelliklerini belirleyecek.

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