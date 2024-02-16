100 kişiden 80’i başarısız oluyor! 3 soruluk IQ testini çözdüyseniz nadir bir zekaya sahip olabilirsiniz

3. Soru: Nilüfer Yaprakları ve Büyüme Hızı
Bir göldeki nilüfer yapraklarının her gün boyutunun iki katına çıkarak gölün tamamını 48 gün içinde kapladığı bilinmekte. Peki, gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?
A- 24 gün
B- 47 gün
CEVAPLAR
1- Doğru cevap, çoğu insanın ilk düşündüğünün aksine 5 senttir.
2- Bu sorunun doğru cevabı da beklenenin aksine 25 dakikadır, zira her makine bir düğme üretmek için aynı süreye ihtiyaç duyar.
3- Doğru cevap 47 gündür.
Bu testte başarılı olabilenlerin oranı yalnızca %20 civarında. Çoğu katılımcı bu üç basit soruyu yanlış yanıtlıyor. Testin bu kadar zor bulunmasının ana sebebi, soruların basit görünümünün ardındaki derin mantıksal düşünmeyi gerektirmesidir.
Sorular ilk bakışta kolay görünse de aslında katılımcıları daha dikkatli düşünmeye ve sezgisel yanıtlar yerine mantıksal çözümler üretmeye teşvik eder.