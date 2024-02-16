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100 kişiden 80'i başarısız oluyor! 3 soruluk IQ testini çözdüyseniz nadir bir zekaya sahip olabilirsiniz

Düşünme hızı, yaratıcılık ve problem çözme yetenekleri, bir kişinin gerçek zekasını yansıtan önemli göstergeler olarak kabul edilir. Bu bağlamda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü profesörü Shane Frederick tarafından hazırlanan ve "Dünyanın en kısa IQ testi" olarak adlandırılan bilişsel yansıma testi büyük ilgi görüyor. Bu etkileyici test görünüşte basit üç sorudan oluşuyor ve her biri için katılımcılara sadece 10 saniye süre veriliyor.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 16:40 Güncelleme 16 Şubat 2024, 16:40
100 kişiden 80’i başarısız oluyor! 3 soruluk IQ testini çözdüyseniz nadir bir zekaya sahip olabilirsiniz

Shane Frederick'in geliştirdiği bu kısa test, zekanın sadece akademik başarılarla sınırlı olmadığını kanıtlar nitelikte. Test, beynin esnekliğini, hızını ve yaratıcılığını ölçmek için önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Testin her bir sorusu, katılımcıların hızlı ve yaratıcı düşünme yeteneklerini sınama amacı taşıyor.

BİRBİRİNDEN KEYİFLİ DİĞER BULMACALARI ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYIN

1. Soru: Beyzbol Sopası ve Top

Bir beyzbol sopası ve bir topun toplam maliyeti 1.10 dolar. Sopa toptan 1 dolar daha pahalıysa, topun fiyatı nedir?

A- 10 sent

B- 5 sent

2. Soru: Makineler ve Üretim Süresi

Beş makinenin beş düğmeyi üretmesi beş dakika sürerse, 100 makinenin 100 düğmeyi üretmesi ne kadar sürer?

A- 25 dakika

B- 100 dakika

3. Soru: Nilüfer Yaprakları ve Büyüme Hızı

Bir göldeki nilüfer yapraklarının her gün boyutunun iki katına çıkarak gölün tamamını 48 gün içinde kapladığı bilinmekte. Peki, gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürer?

A- 24 gün

B- 47 gün

CEVAPLAR

1- Doğru cevap, çoğu insanın ilk düşündüğünün aksine 5 senttir.
2- Bu sorunun doğru cevabı da beklenenin aksine 25 dakikadır, zira her makine bir düğme üretmek için aynı süreye ihtiyaç duyar.
3- Doğru cevap 47 gündür.

Bu testte başarılı olabilenlerin oranı yalnızca %20 civarında. Çoğu katılımcı bu üç basit soruyu yanlış yanıtlıyor. Testin bu kadar zor bulunmasının ana sebebi, soruların basit görünümünün ardındaki derin mantıksal düşünmeyi gerektirmesidir.

Sorular ilk bakışta kolay görünse de aslında katılımcıları daha dikkatli düşünmeye ve sezgisel yanıtlar yerine mantıksal çözümler üretmeye teşvik eder.

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