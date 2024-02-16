100 kişiden 80’i başarısız oluyor! 3 soruluk IQ testini çözdüyseniz nadir bir zekaya sahip olabilirsiniz

Shane Frederick'in geliştirdiği bu kısa test, zekanın sadece akademik başarılarla sınırlı olmadığını kanıtlar nitelikte. Test, beynin esnekliğini, hızını ve yaratıcılığını ölçmek için önemli bir araç olarak öne çıkıyor. Testin her bir sorusu, katılımcıların hızlı ve yaratıcı düşünme yeteneklerini sınama amacı taşıyor.

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