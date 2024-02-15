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NASA mühendisinin sesine MİT kulak verdi! Filistin kökenli Alman vatandaşı çift, "Güvene Yolculuk" operasyonuyla Gazze'den çıkarıldı

NASA'yla çalışan Füze Mühendisliği Ekibi Direktörü Loay el-Basyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
NASA mühendisinin sesine MİT kulak verdi! Filistin kökenli Alman vatandaşı çift, Güvene Yolculuk operasyonuyla Gazze’den çıkarıldı

NASA'da görev yapan mühendis Loay el-Basyuni, kronik rahatsızlığı bulunan annesi Alya el-Basyuni ile babası Muhammed el-Basyuni'yi Gazze'den çıkarmak için Almanya ve ABD'den yardım istedi.

Ancak bir cevap alamayınca talebini Türkiye'ye iletti. Bunun üzerine MİT devreye girdi. "Güvene Yolculuk" adı verilen operasyon için harekete geçti. Ambulans eşliğinde 3 gün önce Refah Sınır Kapısı'na getirilmek istenen anne ve babanın içinde bulunduğu konvoy İsrail tarafından hedef seçildi.

MUTLULUK TABLOSU
Saldırı sonucu bir ambulans şoförü hayatını kaybetti. Bombardımandan kurtulan çifti taşıyan ambulans Şifa Hastanesi'ne geri gitti. Tüm zorluklara rağmen Basyuni çifti, MİT operasyonu kapsamında önceki gün yeniden ambulansa bindirildi.

Refah Sınır Kapısı'na ulaşan çift, Mısır'ın onayıyla sınırı geçti. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ne götürülen Basyuni çifti, burada bir süre misafir edildikten sonra Türkiye'ye getirildi. Oğullarıyla buluşmaları sonrası büyük sevinç yaşadıklarını bildirdi.

TÜRK HÜKÜMETİ
Oğul Loay Basyuni, "Almanya ve ABD devreye girmedi. Anne ve babam kurtarıldıktan sonra Almanlar onları almaya çalıştılar. Ancak ben arayıp 'Hayır, her şeyi Türk hükümeti yaptı. Onları buraya İstanbul'a getireceğiz.' dedim." ifadelerini kullandı.

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